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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

7 أطعمة تساعد في تقوية الأعصاب وتخفيف الشعور بالخدر

تقوية الأعصاب
تقوية الأعصاب
هاجر هانئ

يؤثر نظامك الغذائي اليومي بشكل كبير على كيفية إصلاح وظائف الأعصاب والحفاظ عليها، من الوخز أو الحرقة أو الألم الحادّ الناتج عن تلف الأعصاب. 

 الأطعمة التي تساعد في علاج تلف الأعصاب

 

1. الخضروات الورقية: أفضل صديق لأعصابك

تُعدّ الخضراوات الورقية، مثل السبانخ والكرنب غنيةً بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، وهي الخيار الأمثل لصحة أعصابك. لماذا؟ لأنها غنية بفيتامينات ب، وخاصةً ب6 وب12، الضرورية لإصلاح الأعصاب، تضمن هذه الفيتامينات النقل السليم للإشارات العصبية، مما يُساعد على ترميم الأنسجة العصبية التالفة.


علاوة على ذلك، تُعدّ الخضراوات الورقية غنية بمضادات الأكسدة التي تُقلّل الالتهابات، وكثيرًا ما يتفاقم تلف الأعصاب بسبب الالتهابات، لذا فإن إضافة هذه الخضراوات إلى وجباتك قد يُساعد في تهدئة تلك الأحاسيس الحارقة، سواءً تناولت سلطة بسيطة أو خضراوات سوتيه كطبق جانبي، فإنّ إضافة هذه الخضراوات يُمكن أن يكون لها فوائد طويلة الأمد لصحة أعصابك.

فوائد تناول الخضروات الورقية للحد من مرضى السكري


٢. الأسماك الدهنية: تعزيز أوميجا ٣ لتجديد الأعصاب

لا تقتصر فوائد سمك السلمون والماكريل والسردين على صحة القلب فحسب، بل تشمل أيضًا صحة الأعصاب، تحتوي الأسماك الدهنية على كميات كبيرة من أحماض أوميغا 3 الدهنية، الضرورية لإصلاح تلف الأعصاب، تساعد أحماض أوميغا 3 على إعادة بناء غلاف الميالين، وهو الغلاف الواقي المحيط بالأعصاب. يُعد هذا الغلاف بالغ الأهمية لأن الإشارات العصبية تتباطأ بدونه، مما يؤدي إلى الألم والخدر أو حتى الشلل.

الخبر السار؟ أحماض أوميجا 3 الدهنية موجودة بكثرة في زيوت الأسماك، لذا إذا كنت ترغب في تسريع تعافي أعصابك، فإن إضافة الأسماك إلى نظامك الغذائي بضع مرات أسبوعيًا قد يكون مفيدًا على المدى الطويل.

سالمون بالطريقة الأسكتلندية


3. المكسرات والبذور: قوة فيتامين E

المكسرات كاللوز والجوز والبذور كبذور الكتان والشيا غنية بفيتامين هـ، وهو عنصر غذائي أساسي لإصلاح الأعصاب، يُعد فيتامين هـ مضادًا للأكسدة، إذ يحمي أعصابك من المزيد من التلف عن طريق تحييد الجذور الحرة الضارة. مع مرور الوقت، قد يُبطئ الإجهاد التأكسدي شفاء الأعصاب، ولكن يُمكنك تعزيز صحة أعصابك بتناول المكسرات والبذور بانتظام.
هذه الفاكهة الصغيرة غنية أيضًا بالدهون الصحية، التي تدعم صحة الأعصاب بشكل عام. تناول حفنة من اللوز كوجبة خفيفة أو رش بذور الكتان على عصيرك له دور كبير في تعزيز الشفاء.

أشخاص ممنوعين من تناول المكسرات


4. الأفوكادو: غني بالدهون الصحية والبوتاسيوم

يتميز الأفوكادو بقوامه الكريمي اللذيذ ونكهته الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للأعصاب، وهو ضروري لأي شخص يعاني من تلف في الأعصاب، فهو لا يحتوي فقط على الدهون الصحية، بل يحتوي أيضًا على البوتاسيوم، وهو معدن يساعد على تنظيم وظائف الأعصاب.
يلعب البوتاسيوم دورًا هامًا في الحفاظ على التوصيل الكهربائي في الجهاز العصبي، قد يُسبب انخفاض مستويات البوتاسيوم ألمًا عصبيًا أو يُفاقم الضرر الموجود، يُمكن أن يُوفر إدراج الأفوكادو في نظامك الغذائي، سواءً كان مهروسًا على الخبز المحمص أو ممزوجًا بعصير، لجسمك العناصر الغذائية اللازمة لدعم إصلاح الأعصاب.

الأفوكادو


5. الكركم: توابل طبيعية مضادة للالتهابات

الكركم أكثر من مجرد توابل تُضفي لونًا على الكاري، فهو يحتوي على الكركمين، وهو مركب معروف بخصائصه القوية المضادة للالتهابات، يُعد الالتهاب المزمن أحد العوامل الرئيسية في تلف الأعصاب، والحد منه ضروري للشفاء.
ما يميز الكركم بشكل خاص هو قدرته على تعزيز تجديد الأعصاب، تشير الدراسات إلى أن الكركمين يُعزز إصلاح الأعصاب المتضررة عن طريق تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي، إضافة الكركم إلى أطباقك أو الاستمتاع بكوب دافئ من شاي الكركم يُمدّ جسمك بالأدوات اللازمة لتسريع عملية التعافي.

الكركم


6. الشوكولاتة الداكنة: دلل نفسك من أجل صحة الأعصاب

فهي غنية بالفلافونويدات، وهي مركبات ذات خصائص مضادة للأكسدة، تساعد على تقليل الالتهاب وتحسين تدفق الدم إلى الأعصاب.
ما يميز الشوكولاتة الداكنة هو قدرتها على تحفيز إنتاج السيروتونين، وهو ناقل عصبي يلعب دورًا في تخفيف الألم، بالنسبة لمن يعانون من تلف الأعصاب، قد يعني هذا انزعاجًا أقل وشفاءً أسرع، للحصول على أقصى فائدة، اختر الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو (70% أو أكثر).

أحرص على تناولها .. منها الشكولاتة أطعمة تحسن الصحة النفسية


7. التوت: مصدر قوي لمضادات الأكسدة

الفراولة والتوت الأزرق والتوت الأحمر ليست لذيذة فحسب، بل هي غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد على إصلاح الأعصاب وحمايتها، التوت غني بفيتامين ج والبوليفينول، مما يقلل الإجهاد التأكسدي ويدعم تجديد الأعصاب.

تناول التوت بانتظام يُساعد على تقليل الالتهابات ويُسرّع التعافي من تلف الأعصاب، سواءً كنت تستمتع به طازجًا أو تُمزجه في عصير، فإن إضافة أنواع مُتنوعة من التوت إلى نظامك الغذائي تُعدّ طريقة بسيطة ولذيذة لدعم صحة أعصابك.

ماسك التوت لعلاج الهالات السوداء


المصدر: spinejointnj.

الأعصاب تلف الأعصاب الوخز

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