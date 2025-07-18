بوسي تخطف الأنظار بإطلالة صيفية

حرصت الفنانة بوسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورا جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة بوسي في أحدث ظهور

تألقت بوسي في الصور بإطلالة صيفية بسيطة وغير مبالغ فيها، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت حذاء صيفي باللون الأسود مع حقيبة يد متوسطة الحجم اتسمت بالخوص، وتزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة و الغير مبالغ فيها.

ومن الناحية الجمالية، بدت بوسي بخصلات شعرها المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.