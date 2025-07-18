بعد حضن زميلته.. أول رد من الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات العالمية

أصدر الرئيس التنفيذي لشركة فلكية، آندي بايرون، بيانًا رسميًا بعد انتشار فيديو له في حفل موسيقي لفرقة كولدبلاي، أثار الفيديو انتقادات وتكهنات عامة، في اعتذاره الكتابي، تناول بايرون الموقف، وتحمّل المسؤولية، وطالب بالخصوصية.

ومنذ ذلك الحين، انتشر بيانه على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

بايرون يعترف بالحادث في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع في بيان عام بتاريخ 17 يوليو 2025، ردّ آندي بايرون على مقطع فيديو ظهر فيه في حفل موسيقي لفرقة كولدبلاي، انتشر الفيديو على نطاق واسع عبر الإنترنت وأثار رد فعل شعبيًا، وصف بايرون الموقف بأنه "خطأ شخصي عميق"، وأقرّ بأن الحدث قد خيّب آمال الكثيرين.



قال: "ما كان من المفترض أن يكون ليلةً موسيقيةً مليئةً بالبهجة، تحوّل إلى خطأٍ شخصيٍّ عميقٍ يُعرض على مسرحٍ عامٍّ للغاية".

اعتذار علني للعائلة والشركة في البيان

قدّم بايرون اعتذارًا مباشرًا لزوجته وعائلته وموظفي شركة أسترونومر، وأكد أنهم يستحقون منه الأفضل على الصعيدين الشخصي والمهني.

قال: "أنت تستحق مني الأفضل كشريك، وكأب، وكقائد"، تحمّل بايرون المسؤولية الكاملة عن أفعاله.



خطط للتأمل وتحمل المسؤولية صرح بايرون بأنه سيخصص وقتًا للتفكير في أفعاله وتحديد خطواته التالية، وذكر أن هذه الفترة ستتضمن المساءلة واتخاذ القرارات الشخصية، سواءً فيما يتعلق بعائلته أو دوره المهني. وقال: "سأخصص وقتًا للتفكير، وتحمل المسؤولية، وتحديد الخطوات التالية، على الصعيدين الشخصي والمهني".

القلق بشأن انتهاك الخصوصية في البيان، أعرب بايرون عن مخاوفه بشأن انعدام الخصوصية، وقال إن اللحظة، وإن كانت شخصية، أصبحت علنية دون موافقته، وأعرب عن أمله في أن يُمعن المجتمع التفكير في أثر تحويل اللحظات الخاصة إلى محتوى عام، وقال: "آمل أن نتمكن جميعًا من التفكير بعمق أكبر في أثر تحويل حياة شخص آخر إلى مشهدٍ رائع".

اقتباس من كولدبلاي في جملته الختامية

اختتم بايرون بيانه بكلمات من أغنية "Fix You" لكولدبلاي، قائلاً: "سترشدك الأضواء إلى منزلك، وستُشعل عظامك، وسأحاول إصلاحك"، اعتُبر هذا الاقتباس إشارةً إلى تلك الليلة ونواياه المستقبلية.

تم تداول البيان على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي لم يُنشر البيان كاملاً عبر القنوات الرسمية، ولكنه انتشر على نطاق واسع بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وظهرت لقطات من المذكرة على منصات مثل X (المعروف سابقًا باسم تويتر)، وإنستجرام، ولينكدإن، مما زاد من حدة النقاش الدائر عبر الإنترنت حول سلوك بايرون وتداعياته المهنية.

المصدر: economictimes



