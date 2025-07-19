رضوى الشربيني تستعرض أناقتها بإطلالة على الموضة..شاهد

حرصت رضوى الشربيني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.





إطلالة رضوى الشربيني

تألقت رضوى الشربيني في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون جينز مع قميص جينز أيضا فهي من أبرز صيحات صيف ٢٠٢٥.

انتعلت رضوى الشربيني حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون البيج، تزينت بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، بدت رضوى الشربيني بخصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع بون بشرتها.







