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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وزعوا مياه.. جوري بكر تنصح متابعيها بصدقة بسبب حرارة الجو

جوري بكر
جوري بكر
يارا أمين

شاركت الفنانة جوري بكر، ما تقوم به من أعمال خيرية مع متابعيها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام.

وقامت جوري بكر بتوزيع زجاجات مياة على الناس وعلقت قائلة: “وزعوا مياه صدقة للناس في الشارع من فضلكم، يارب أجرنا من النار لا طاقة لنا بالحر دة”.

تصالح لـ مصلحة الطفل 

وقد أصدر المستشار القانوني للفنانة جوري بكر بيانًا رسميًا يكشف تفاصيل التصالح الذي تم بينها وبين طليقها المهندس رامي زيدان، موضحًا أن اللقاء تم بالصدفة أثناء عطلتها مع طفلها في الساحل الشمالي، وتم خلاله تبادل العتاب والحديث حول الخلافات السابقة.


 وأكد البيان أن التصالح تم حرصًا على مصلحة الطفل النفسية، دون وجود نية للعودة الزوجية كما أُشيع، وكانت محكمة الأسرة بأكتوبر قد نظرت سابقًا في دعاوى متعلقة برؤية الطفل، بعد تغيب جوري عن جلسات التسوية.

كما قدم طليقها إنذارًا رسميًا يتهمها بعدم صلاحية الحضانة، قبل أن ينتهي الأمر بالتصالح حفاظًا على استقرار الطفل.

جوري بكر إنستجرام المهندس رامي زيدان الساحل الشمالي محكمة الأسرة

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