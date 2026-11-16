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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرنسا وبلجيكا يتأهلان لربع نهائي دوري الأمم الأوروبية وإيطاليا تودع البطولة

فرنسا وبلجيكا يتأهلان لربع نهائي دوري الأمم الأوروبية وإيطاليا تودع البطولة
فرنسا وبلجيكا يتأهلان لربع نهائي دوري الأمم الأوروبية وإيطاليا تودع البطولة
أ ش أ

 تأهل منتخب فرنسا لربع نهائي دوري الأمم الأوروبية وذلك بفوزه على ضيفه منتخب تركيا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء / الأحد/ على ملعب أتلانتيك في إطار الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الاولي بالمسار الاول بدوري الامم الاوروبية لكرة القدم.

سجل هدفي فرنسا كل من إيمريهان توبسو لاعب تركيا بالخطأ في مرماه بالدقيقة 49 وجونيور كروبي في الدقيقة 80،بينما أحرز عيد الكريم بردكجي هدف تركيا في الدقيقة 90.

ورفع منتخب فرنسا رصيده الى 13 نقطة ويتاهل لربع النهائي في صدارة المجموعة،بينما تذيل المنتخب التركي المجموعة بدون اي رصيد ويهبط للمسار الثاني .

وفي مباراة أخرى اقيمت في نفس التوقيت وفي إطار نفس الجولة والمجموعة ،تأهل منتخب بلجيكا لربع النهائي رفقة فرنسا ،وذلك بفوزه الكبير على ضيفه منتخب إيطاليا بنتيجة 4-1،حيث تقدم منتخب إيطاليا في الدقيقة 11 عن طريق فرانشيسكو بيو إسبوزيتو،ورد المنتخب البلجيكي برباعية عن طريق كل من ماكسيم دي كوبير في الدقيقة 15 وناثان نجوي في الدقيقة 22 وجيرمي دوكو في الدقيقة 26 ودييجو موريرا في الدقيقة 80.

ورفع منتخب بلجيكا رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد منتخب إيطاليا عند 10 نقاط في المركز الثالث ويفشل في التاهل لربع النهائي.

منتخب فرنسا دوري الأمم الأوروبية ضيفه منتخب تركيا ملعب أتلانتيك

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