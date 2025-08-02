فستان لافت.. جوري بكر تخطف الأنظار في أحدث ظهور

شاركت الفنانة جوري بكر، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بإطلالة لافتة وجذابة.

وظهرت جوري بكر، مرتدية فستانا طويلا دون أكمام، باللونين البيج والبني، وجاء الفستان بتصميم بسيط وناعم ليكشف عن جمالها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد جوري بكر في المكياج الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت اللون البيج الناعم للشفاه.

كما اختارت جوري بكر، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ونعرض لكم صورة الفنانة جوري بكر