داليا مصطفى تخطف الأنظار بهذه الإطلالة.. شاهد

حرصت الفنانة داليا مصطفى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

إطلالة داليا مصطفى

خطفت داليا مصطفى الأنظار بإطلالة مميزة جمعت بين الأناقة و البساطة، حيث ارتدت فستان قصير ذا أكمام مكشوفة اتسم باللون البيج الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت داليا مصطفى حذاء ذا كعب عالي باللون البني مع كلاتش صغير الحجم بنفس اللون، تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة التي زادت من أناقتها.

ومن الناحية الجمالية، بدت داليا مصطفى بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.