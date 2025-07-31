هاجر أحمد تستعرض جمالها بفستان أنيق..شاهد

حرصت الفنانة هاجر أحمد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهورلها.

إطلالة هاجر أحمد في أحدث ظهور لها

تألقت هاجر أحمد في الصور بإطلالة أنيقة على موضة، حيث ارتدت فستان طويل أتسم بصيحة الكتف الواحد التي تتصدر أحدث صيحات الموضة، واتسم التصميم بأنه كشف عن رشاقتها.

انتعلت هاجر أحمد حذاء ذا كعب عالي باللون البني، تزينت بمجموعة من الإكسسوارات البسيطة للغاية التي زادت من أناقتها، فيما أكملت إطلالتها بحقيبة يد متوسطة الحجم باللون الأصفر.

ومن الناحية الجمالية، بدت هاجر أحمد بتسريحة شعر الضفيرة، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.