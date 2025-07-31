تقوية المناعة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية العلاجية ،عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، فوائد الكريز الصحية.
فوائد الكريز..
1-تقوية المناعة: غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تعزز وظائف الجهاز المناعي.
2- الوقاية من الأمراض المزمنة: يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والسرطان.
3- علاج النقرس: يخفف من آلام النقرس ويقلل من تكرار النوبات.
4- تعزيز صحة القلب: يُحسّن وظائف القلب ويُنظم ضغط الدم.
5- بديل آمن للحبوب المنومة: يساعد على تحسين جودة النوم.
6- فاكهة رياضية: يُقلل من آلام العضلات ويسرع عملية الشفاء بعد التمارين.
7- يساعد على إنقاص الوزن: غني بالألياف الغذائية التي تُشعرك بالشبع وتُقلل من الشهية.
8- يحسن صحة الجهاز الهضمي: يُعزز عملية الهضم ويُخفف من الإمساك.
9- يحمي من تلف الكبد: يُحسّن وظائف الكبد ويُقلل من خطر الإصابة بأمراض الكبد.
10- يُحسّن صحة البشرة والشعر: يُغذي البشرة ويُحارب التجاعيد ويُقوّي الشعر.
أنواع الكريز:
- الكرز الحلو: أكثر شيوعًا، يُستخدم طازجًا أو مجففًا أو في العصائر.
- الكرز الحامض: له طعم لاذع، يُستخدم في صنع المربى والصلصات.
- الكرز الداكن: غني بمضادات الأكسدة، يُستخدم طازجًا أو مجففًا.
نصائح لتناول الكريز:
- تناوله طازجًا: أفضل طريقة للاستفادة من فوائده.
- إضافته إلى السلطات والعصائر والحلويات: يمنحها نكهة مميزة.
- تجميده: يُحافظ على فوائده لفترة أطول.
- تناول عصير الكريز: غني بمضادات الأكسدة.
- تناول مكملات الكريز: تُساعد في علاج آلام العضلات والنقرس.