تقوية المناعة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكريز؟

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية العلاجية ،عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، فوائد الكريز الصحية.

فوائد الكريز..

1-تقوية المناعة: غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تعزز وظائف الجهاز المناعي.

2- الوقاية من الأمراض المزمنة: يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري والسرطان.

3- علاج النقرس: يخفف من آلام النقرس ويقلل من تكرار النوبات.

4- تعزيز صحة القلب: يُحسّن وظائف القلب ويُنظم ضغط الدم.

5- بديل آمن للحبوب المنومة: يساعد على تحسين جودة النوم.

6- فاكهة رياضية: يُقلل من آلام العضلات ويسرع عملية الشفاء بعد التمارين.

7- يساعد على إنقاص الوزن: غني بالألياف الغذائية التي تُشعرك بالشبع وتُقلل من الشهية.

8- يحسن صحة الجهاز الهضمي: يُعزز عملية الهضم ويُخفف من الإمساك.

9- يحمي من تلف الكبد: يُحسّن وظائف الكبد ويُقلل من خطر الإصابة بأمراض الكبد.

10- يُحسّن صحة البشرة والشعر: يُغذي البشرة ويُحارب التجاعيد ويُقوّي الشعر.

أنواع الكريز:

- الكرز الحلو: أكثر شيوعًا، يُستخدم طازجًا أو مجففًا أو في العصائر.

- الكرز الحامض: له طعم لاذع، يُستخدم في صنع المربى والصلصات.

- الكرز الداكن: غني بمضادات الأكسدة، يُستخدم طازجًا أو مجففًا.

نصائح لتناول الكريز:

- تناوله طازجًا: أفضل طريقة للاستفادة من فوائده.

- إضافته إلى السلطات والعصائر والحلويات: يمنحها نكهة مميزة.

- تجميده: يُحافظ على فوائده لفترة أطول.

- تناول عصير الكريز: غني بمضادات الأكسدة.

- تناول مكملات الكريز: تُساعد في علاج آلام العضلات والنقرس.