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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القومي لحقوق الإنسان ينظم برنامجا تدريبيا للمعلمين وورشا توعوية لطلاب القاهرة

محمود بسيوني أمين لجنة نشر ثقافة حقوق الإنسان بالمجلس
محمود بسيوني أمين لجنة نشر ثقافة حقوق الإنسان بالمجلس
الديب أبوعلي

نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان، من خلال لجنة التدريب وبناء القدرات، بالتعاون مع لجنة الحقوق الثقافية ولجنة نشر ثقافة حقوق الإنسان، برنامجًا تدريبيًا للمعلمين والأخصائيين الاجتماعيين بمحافظة القاهرة، خلال الفترة من 20 إلى 24 سبتمبر 2026، وذلك في إطار التعاون بين المجلس ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلة في اتحاد طلاب مدارس الجمهورية.

وافتتح البرنامج محمود بسيوني، أمين لجنة نشر ثقافة حقوق الإنسان بالمجلس، بحضور سامية علام، مدير إدارة شرق مدينة نصر التعليمية، وتهاني القصاص، المدير التنفيذي لمدرسة منارة القاهرة بنين، وأحمد موسى، مدير اتحاد طلاب مدارس الجمهورية.

وتولى التدريب على مدار أيام البرنامج كل من مي حمدي، مسؤول لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس، وبخيت الواحي، مسؤول لجنة نشر ثقافة حقوق الإنسان بالمجلس.

ويأتي تنظيم البرنامج في إطار اهتمام المجلس بتعزيز حضور قيم ومبادئ حقوق الإنسان داخل العملية التعليمية، باعتبار التعليم أحد المسارات الأساسية لترسيخ الوعي بالحقوق والحريات، وتنمية قيم المشاركة وعدم الإقصاء والتعاون وقبول الآخر، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية داعمة لاحترام حقوق الإنسان وتعزيز السلوك الإيجابي لدى الطلاب.

تعزيز السلوك الإيجابي لدى الطلاب

وتضمن البرنامج، يومي 20 و21 سبتمبر، دورة تدريبية بعنوان «التوعية بحقوق الإنسان في المدارس»، بمشاركة 31 من المعلمين والأخصائيين الاجتماعيين.

وتناولت الدورة عددًا من الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق الطفل، من بينها التعريف بالمجلس القومي لحقوق الإنسان واختصاصاته، ومقدمة حول مفاهيم حقوق الإنسان، واتفاقية حقوق الطفل، إلى جانب التربية الإيجابية وعلاقتها بحقوق الطفل.

واعتمدت الدورة على مجموعة من الأساليب التدريبية التفاعلية والعملية، شملت العمل الجماعي والأنشطة التشاركية والألعاب التدريبية، بهدف تعزيز قدرات المشاركين على تقديم مفاهيم حقوق الإنسان وحقوق الطفل للطلاب بصورة مبسطة تتناسب مع البيئة المدرسية.

كما تناول اليوم الثاني من الدورة المشكلات السلوكية لدى الأطفال وسبل التعامل معها، وآليات توعية الأطفال بحقوق الإنسان، إلى جانب تنفيذ أنشطة عملية للتوعية بالحقوق والحريات، والتدريب على إعداد خطط عمل لورش التوعية داخل المدارس. وفي ختام الدورة، جرى توزيع شهادات المشاركة على المتدربين.

واستكمالًا للبرنامج، نُفذت خلال الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر ورش عمل توعوية استهدفت تلاميذ المرحلة الابتدائية، بمشاركة 128 طالبًا، وتناولت عددًا من المفاهيم الأساسية المرتبطة بحقوق الإنسان والحقوق والمسؤوليات.

واعتمدت ورش العمل على أساليب التعلم التفاعلي والألعاب والأنشطة الجماعية، بما يتناسب مع الفئة العمرية المستهدفة، ويتيح للطلاب التعرف إلى حقوقهم ومسؤولياتهم بصورة مبسطة وتفاعلية، مع التركيز على قيم المشاركة وعدم الإقصاء والتعاون وقبول الآخر.

ويواصل المجلس القومي لحقوق الإنسان جهوده في مجال التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان داخل المؤسسات التعليمية، من خلال تطوير برامج التدريب وبناء القدرات، وتنفيذ الأنشطة التوعوية الموجهة إلى المعلمين والأخصائيين والطلاب، بما يدعم ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الوعي بها لدى الأجيال الجديدة.

القومي لحقوق الإنسان المجلس القومي لحقوق الإنسان محافظة القاهرة وزارة التربية والتعليم اتحاد طلاب مدارس الجمهورية

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