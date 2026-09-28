قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم من الإسماعيلية: نتعاون مع ألمانيا وإيطاليا واليابان لتطوير التعليم الفني
خطة الأيام السبعة.. محادثات منفصلة بين الوسطاء وواشنطن وطهران لبحث مقترح إيراني
وزير التعليم يوجه رسالة للطلاب: المرحلة المقبلة تتطلب مزيدًا من الجهد والعمل والاجتهاد
سفير العراق بطهران: مطار النجف يعود لاستقبال الرحلات الإيرانية خلال 24 ساعة
وزير التعليم: تدريس مادة الثقافة المالية لطلاب المدارس الفنية .. العام المقبل
رويترز: محادثات منفصلة بين الوسطاء وأمريكا وإيران اليوم أو غدًا
وزير التعليم: أدخلنا مادة البرمجة لطلاب المدارس الفنية وجاري توزيع التابلت
وزير التعليم يفتتح مدرسة جديدة للتكنولوجيا التطبيقية والغاز والطاقة المتجددة بفايد
حالة الطقس لمدة 5 أيام.. متى يبدأ شتاء 2026؟
حرب إيران تقلب قاعدة ترامب الانتخابية.. تمرد المحاربين القدامى ضده قبل انتخابات التجديد النصفي
الشرطة البريطانية: المشتبه بهم الخمسة في حادث قاعدة "فيرفورد" بريطانيون
مدرب جنوب السودان: محمد صلاح لاعب استثنائي.. لكننا لا نستعد لمباراة أمام لاعب واحد فقط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هل أخطأ الأهلي؟.. إيهاب الخطيب يعلق على إعلان إصابة محمد الشناوي

الاهلي
الاهلي
علا محمد

علق إيهاب الخطيب، خلال ظهوره عبر قناة الأهلي، على الجدل المثار بشأن إعلان النادي إصابة محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، بالتزامن مع عدم وجوده في معسكر منتخب مصر.

وقال إيهاب الخطيب: «طبيعي لما حارس يتصاب لازم أعلن إنه اتصاب، وتم التنسيق مع المنتخب، والجهاز الفني كان يعلم أن الشناوي مصاب».

وتطرق الخطيب إلى الانتقادات التي وُجهت إلى النادي الأهلي بسبب الإعلان عن إصابة محمد الشناوي، متسائلًا: «هل أخطأ الأهلي عندما أعلن إصابة حارسه؟ هل أخطأ محمد الشناوي عندما التزم الصمت ولم يتحدث؟».

إيهاب الخطيب ينتقد تناول أزمة الشناوي

وانتقد إيهاب الخطيب طريقة تناول الأزمة إعلاميًا، مشيرًا إلى أن أحمد شوبير لم يتناول بيان الأهلي في برنامجه، كما لم يعلق على تصريحات حسام حسن بشأن محمد الشناوي، قبل أن يعود للحديث عن الأمر مرة أخرى.

وقال الخطيب: «حضرتك لم تتناول بيان الأهلي في برنامجك، ولم تعلق على تصريحات حسام حسن، ولكنك عدت وعلقت على الأمر، ووضعت الأهلي في خانة المخطئ بسبب إعلانه إصابة الشناوي».

وأضاف: «كنت أتمنى من الكابتن شوبير إنه يتناول الموضوع بالكامل، أو لا يتناوله بالكامل؛ لأن حضرتك اللي علمتنا كده، إنت أستاذنا الناظر».

تأتي تصريحات إيهاب الخطيب في ظل الجدل الذي أُثير خلال الأيام الماضية حول إصابة محمد الشناوي، وطريقة إعلان الأهلي عن حالته، إلى جانب ما تردد بشأن موقف الحارس من الانضمام إلى معسكر منتخب مصر.

إيهاب الخطيب قناة الأهلي الأهلي محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم معسكر منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

5 جنيهات دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

البيض

قفزة مفاجئة في أسعار البيض اليوم بالأسواق.. كم وصل سعر الكرتونة؟

محمد صلاح

ليل كلمة السر.. مفاجأة جديدة لغياب محمد صلاح عن مباراة جنوب السودان

وزير التربية والتعليم

التعليم: لا يحق لمعلمي الحصة المطالبة بتعيين أو تثبيت أو "فلوس زيادة"

اللب السوبر

بعد ضبط طن.. احذر من اللب السوبر بالأسواق يحتوي على مواد تسبب السرطان

دعاء بعد صلاة الصبح 40 ألف حسنة

40 ألف حسنة.. دعاء بعد صلاة الصبح يغفله الكثيرون ردده لن يستغرق دقيقة

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

أرشيفية

انفجارات تهز صنعاء.. غارات تضرب مواقع عسكرية لميليشيا الحوثي

بالصور

أبيض X أسود.. روجينا تخطف الأنظار رفقة زوجها

روجينا تخطف الانظار رفقة زوجها
روجينا تخطف الانظار رفقة زوجها
روجينا تخطف الانظار رفقة زوجها

مرض جميل عزيز.. تفاصيل إصابته بجلطة في القلب وأسبابها

جميل عزيز
جميل عزيز
جميل عزيز

عن طريق البعوض.. ما هو فيروس غرب النيل وأعراضه؟

ما هو فيروس غرب النيل وأعراضه ؟
ما هو فيروس غرب النيل وأعراضه ؟
ما هو فيروس غرب النيل وأعراضه ؟

بعد 5 شهور على كرسي متحرك.. فيفي عبده بوصلة رقص

بعد 5 شهور على كرسي متحرك.. فيفي عبده بوصلةرقص
بعد 5 شهور على كرسي متحرك.. فيفي عبده بوصلةرقص
بعد 5 شهور على كرسي متحرك.. فيفي عبده بوصلةرقص

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: حين يحذر صُنّاع الآلة منها.. أين يقف الإنسان؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حين يصبح التوقيت أهم من التطوير.. ثباتك وتوازنك سر نجاحك في زمن متقلب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لغة الصمت

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: أين أنتِ طفلتي الصغيرة؟!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: طغيان الأيقونة واغتيال الحقيقة.. قراءة في سيكولوجيا عصر الصورة

المزيد