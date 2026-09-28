هل أخطأ الأهلي؟.. إيهاب الخطيب يعلق على إعلان إصابة محمد الشناوي

علق إيهاب الخطيب، خلال ظهوره عبر قناة الأهلي، على الجدل المثار بشأن إعلان النادي إصابة محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، بالتزامن مع عدم وجوده في معسكر منتخب مصر.

وقال إيهاب الخطيب: «طبيعي لما حارس يتصاب لازم أعلن إنه اتصاب، وتم التنسيق مع المنتخب، والجهاز الفني كان يعلم أن الشناوي مصاب».

وتطرق الخطيب إلى الانتقادات التي وُجهت إلى النادي الأهلي بسبب الإعلان عن إصابة محمد الشناوي، متسائلًا: «هل أخطأ الأهلي عندما أعلن إصابة حارسه؟ هل أخطأ محمد الشناوي عندما التزم الصمت ولم يتحدث؟».

إيهاب الخطيب ينتقد تناول أزمة الشناوي

وانتقد إيهاب الخطيب طريقة تناول الأزمة إعلاميًا، مشيرًا إلى أن أحمد شوبير لم يتناول بيان الأهلي في برنامجه، كما لم يعلق على تصريحات حسام حسن بشأن محمد الشناوي، قبل أن يعود للحديث عن الأمر مرة أخرى.

وقال الخطيب: «حضرتك لم تتناول بيان الأهلي في برنامجك، ولم تعلق على تصريحات حسام حسن، ولكنك عدت وعلقت على الأمر، ووضعت الأهلي في خانة المخطئ بسبب إعلانه إصابة الشناوي».

وأضاف: «كنت أتمنى من الكابتن شوبير إنه يتناول الموضوع بالكامل، أو لا يتناوله بالكامل؛ لأن حضرتك اللي علمتنا كده، إنت أستاذنا الناظر».

تأتي تصريحات إيهاب الخطيب في ظل الجدل الذي أُثير خلال الأيام الماضية حول إصابة محمد الشناوي، وطريقة إعلان الأهلي عن حالته، إلى جانب ما تردد بشأن موقف الحارس من الانضمام إلى معسكر منتخب مصر.