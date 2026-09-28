الأهلي يستعد لمواجهة فوكس برلين في ختام دور المجموعات الرئيسي بكأس العالم لليد

يستعد الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي لمواجهة فريق فوكس برلين غدا الثلاثاء فى ختام دورالمجموعات الرئيسي ببطولة العالم للأندية لكرة اليد.

وكان فريق الأهلي قد حقق فوزًا كبيرًا على نظيره برقان الكويتي بنتيجة 35-17، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

ويواجه الأهلي منافسه فوكس برلين غدا الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة في ختام دور المجموعات الرئيسي

تفاصيل مباراة الأهلي ضد فوكس برلين

وقدم «رجال يد الأهلي» أداءً قويًّا على مدار شوطي المباراة، ونجح الفريق في فرض سيطرته على مجريات اللقاء، ليتفوق بفارق كبير ويحسم المواجهة لصالحه بنتيجة 35-17.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في البطولة بمواجهة فيسبرم المجري التي انتهت بنتيجة 31-23 لصالح الفريق المجري، على أن يختتم الفريق منافسات دور المجموعات بمواجهة فوكس برلين الألماني يوم الثلاثاء المقبل.

وتضم المجموعة الثانية إلى جانب الأهلي كلًّا من فيسبرم، وفوكس برلين الألماني وبرقان الكويتي.

وتضم قائمة الأهلي: عبد الرحمن حميد، عبد الرحمن طه، محمد إبراهيم، عبد العزيز إيهاب، عبد الرحمن نبيل، أحمد خيري، محمد هشام البسيوني «مودي»، محمد صلاح، سيف هاني «فوكس»، إبراهيم المصري، ياسر سيف، خالد وليد، معاذ عزب، نبيل شريف، محمود حسين، محسن رمضان، محمد عماد «أوكا»، محمد لاشين، عمر خالد «كاستيلو»، عمر سامي دحروج.