قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لجنة الحريات تحذر من ملاحقة الناقلين لمعاناة الشارع: معالجة الإهمال بالتدخل لا بمحاكمة الصحفيين
الرئيس السيسي: الدولة ملتزمة بإنجاح استثمارات الشركات العاملة في مصر
اتحضر للأخضر.. الجيزة تكثف حملات التوعية البيئية وزراعة الأشجار داخل المدارس
فلسطين من النهر إلى البحر.. عبارة تشعل أزمة جديدة بين إسرائيل وإسبانيا
وزير البترول: إصلاحات جديدة لدعم التعدين وزيادة القيمة المضافة للخامات
وزيرا الحرب والأمن القومي الإسرائيليين يقتحمان المسجد الأقصى
الرئيس السيسي يشاهد العمل في منجم السكري وحجم الإنتاج.. فيديو
قبل ماتقدم.. 10 أسئلة وأجوبة عن شقق الإيجار التمليكي 2026 ومن يحق له التقديم
هل يعود قانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب؟.. عضو تشريعية البرلمان يحسم الجدل
بأكثر من 100 جنيه.. تراجع سعر الذهب اليوم الاثنين 28-9-2026
الأعلى للإعلام: استئناف بث البلدوزر ومنع ظهور ربيع ياسين وأسامة حسن
الرئيس السيسي يشاهد فيلم Open Blocks عن شركات الاستكشاف ومشروعات التعدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

خريطة مصابي الأهلي قبل القمة.. من يلحق بمباراة الزمالك ومن يغيب؟

الأهلي
الأهلي
محمود أحمد

يعيش الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة المغربي الحسين عموتة حالة من الترقب مع اقتراب موعد القمة المرتقبة أمام الزمالك في ظل تزايد قائمة المصابين داخل الفريق قبل المواجهة التي تجمع قطبي الكرة المصرية يوم 11 أكتوبر المقبل ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري.

ولم تكن إصابة أشرف بن شرقي وكريم الدبيس هي البداية لكنها جاءت لتزيد من حالة القلق داخل الجهاز الفني بعدما أصبح عموتة مطالبًا بمتابعة موقف أكثر من لاعب قبل القمة في وقت يسعى خلاله الأهلي لاستعادة أكبر عدد ممكن من عناصره الأساسية قبل المواجهة الجماهيرية المنتظرة.

ومع اختلاف موقف كل لاعب من الإصابات تبدو الصورة داخل الأهلي مقسمة بين أسماء تقترب من العودة وأخرى تحتاج إلى مزيد من الوقت ولاعبين أصبح غيابهم عن القمة شبه محسوم.

بن شرقي.. إصابة مقلقة وموعد القمة في الحسابات

جاءت إصابة المغربي أشرف بن شرقي لتزيد من صداع الجهاز الفني بعدما اشتكى اللاعب من آلام حادة بسبب التهابات في وتر أكيليس.

وبحسب الجهاز الطبي للأهلي حصل بن شرقي على راحة من التدريبات الجماعية على أن يخضع لبرنامج علاجي خلال الفترة المقبلة قبل العودة للمشاركة بصورة طبيعية.

ورغم القلق الذي صاحب الإصابة فإن المؤشرات الحالية داخل الأهلي تشير إلى إمكانية لحاق بن شرقي بمباراة الزمالك بشرط استجابته للبرنامج العلاجي وعودته للتدريبات دون مضاعفات.

وبالتالي يظل اسم بن شرقي في منطقة «الانتظار» وليس ضمن قائمة الغائبين عن القمة حتى الآن.

الدبيس.. القمة خارج الحسابات

على الجانب الآخر تبدو الصورة أكثر وضوحًا بالنسبة إلى كريم الدبيس وتعرض الظهير الأيسر لإصابة بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة اليمنى ويحتاج إلى برنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة.

ووفقًا للمؤشرات الطبية الحالية سيغيب الدبيس لنحو 3 أسابيع وهو ما يجعله خارج حسابات الأهلي في مباراة الزمالك.

ويشكل غياب الدبيس ضربة إضافية في حسابات عموتة خاصة أن الجهاز الفني كان يأمل في امتلاك أكبر عدد ممكن من الخيارات قبل القمة.

الشناوي.. سباق مع الزمن

ويأتي محمد الشناوي ضمن أبرز الأسماء التي تترقب جماهير الأهلي موقفها قبل القمة ويواصل حارس الفريق تنفيذ المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي على أن تكون عودته إلى التدريبات الجماعية بصورة تدريجية وفقًا لاستجابته وحالته الطبية.

وبالتالي فإن موقف الشناوي لم يُحسم بصورة نهائية حتى الآن وتبقى الأيام المقبلة حاسمة في تحديد مدى قدرته على العودة للمشاركة قبل مواجهة الزمالك.

وجود الشناوي في الحسابات يمثل أهمية خاصة بالنسبة للجهاز الفني باعتباره أحد العناصر الأساسية في تشكيل الأهلي لكن القرار النهائي سيظل مرتبطًا برؤية الجهاز الطبي ومدى اكتمال جاهزيته.

كوكا.. عودة تدريجية

الأمر نفسه ينطبق على أحمد نبيل كوكا الذي يواصل المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي ويتعامل الجهاز الفني والطبي مع عودة كوكا بحذر حيث من المنتظر أن تكون مشاركته في التدريبات الجماعية بصورة تدريجية وفقًا لحالته البدنية والطبية.

وبالتالي لا يزال اللاعب في سباق مع الوقت للحاق بالقمة دون وجود قرار نهائي حتى الآن بشأن موقفه من المباراة.

طاهر محمد طاهر.. خبر إيجابي للأهلي

ومن بين الأخبار التي منحت الجهاز الفني مساحة أكبر من التفاؤل بدء طاهر محمد طاهر المشاركة بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية.

وتعد عودة طاهر إلى التدريبات خطوة مهمة في طريق استعادته لجاهزيته الكاملة خصوصًا أن اللاعب يمثل أحد الحلول الهجومية التي يمكن لعموتة الاعتماد عليها في المباريات الكبيرة.

ومع استمرار البرنامج التدريجي سيكون الجهاز الفني أمام فرصة لتجهيز اللاعب بدنيًا وفنيًا قبل موعد القمة لتحديد ما إذا كان قادرًا على الدخول في الحسابات الأساسية أو الاكتفاء بالتواجد ضمن البدلاء.

ياسر إبراهيم.. العودة تقترب

ويواصل ياسر إبراهيم برنامجه التأهيلي تمهيدًا للعودة إلى التدريبات ويترقب الجهاز الفني تطورات حالة المدافع خلال الأيام المقبلة في ظل الحاجة إلى استعادة أكبر عدد ممكن من عناصر الخط الخلفي قبل مواجهة الزمالك.

ومثل الشناوي وكوكا فإن موقف ياسر لم يصل بعد إلى مرحلة الحسم لكن استمرار برنامجه التأهيلي يفتح الباب أمام إمكانية عودته قبل القمة حال تحسنت حالته بالشكل المطلوب.

عمرو الجزار وبلعمري.. الغياب محسوم

وبعيدًا عن الحسابات الخاصة بمباراة الزمالك هناك لاعبان أصبحت عودتهما مرتبطة بفترة غياب طويلة وهما عمرو الجزار ويوسف بلعمري بعد تعرض كل منهما للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وبالتالي لا يدخل الثنائي ضمن حسابات عموتة للقمة ويصبح التركيز بالنسبة للجهاز الطبي على استكمال مراحل العلاج والتأهيل والوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة خلال الفترة المقبلة.

الأهلي الحسين عموتة الزمالك موعد القمة الكرة المصرية الدوري أشرف بن شرقي بن شرقي كريم الدبيس عموتة محمد الشناوي الشناوي أحمد نبيل كوكا كوكا طاهر محمد طاهر ياسر إبراهيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

5 جنيهات دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

محمد عبد الفتاح

هروب جديد| اختفاء لاعب منتخب مصر للكيك بوكسينج في إيطاليا.. ذهب لدورة المياه ولم يعد

المشجعة التركية

بطلة إعلان محمد صلاح تعود للظهور من جديد.. استقبال حافل في زيارتها إلى مصر

محمد صلاح

ليل كلمة السر.. مفاجأة جديدة لغياب محمد صلاح عن مباراة جنوب السودان

البيض

قفزة مفاجئة في أسعار البيض اليوم بالأسواق.. كم وصل سعر الكرتونة؟

الأرصاد

مع بدايات الخريف.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية خطرة اليوم

عقد قران

بعد إشهار إسلامه.. شاب ألماني يعقد قرانه على فتاة قناوية وسط أجواء من الفرحة

قطار التنمية المصري في سيناء يثير رعب إسرائيل

من الفردان إلي طابا.. قطار التنمية المصري في سيناء يثير رعب إسرائيل

ترشيحاتنا

جانب من الفعالية

مدير التعدين بالبنك الدولي: نفخر بالعمل مع مصر ونسعى لجذب المزيد من الاستثمارات

روهيتش داوان

روهيتش داوان: مزايا مصر الفريدة تجعلها أكثر جاذبية في مجال الاستثمار بقطاع التعدين

ألبرتو كالديرون، الرئيس التنفيذي لشركة «أنجلو جولد أشانتي»

انجلو جولد أشانتي: منجم السكري دليل حي على ثروات مصر الكبيرة

بالصور

هاجر الشرنوبي تعلن حملها بطريقة رومانسية احتفالًا بذكرى زواجها

هاجر الشرنوبي تعلن حملها بطريقة رومانسية احتفالًا بذكرى زواجها
هاجر الشرنوبي تعلن حملها بطريقة رومانسية احتفالًا بذكرى زواجها
هاجر الشرنوبي تعلن حملها بطريقة رومانسية احتفالًا بذكرى زواجها

أبوها مات فعملته روبوت.. حقيقة فيديو عشتار الذي أبكى الملايين وأشعل السوشيال ميديا

عملت والدها روبوت
عملت والدها روبوت
عملت والدها روبوت

في موسمه.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول فاكهة القشطة؟

حسام موافى يوضح حقيقة تصريحاته بشأن الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام

حسام موافى يوضح حقيقة تصريحاته بشأن الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام
حسام موافى يوضح حقيقة تصريحاته بشأن الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام
حسام موافى يوضح حقيقة تصريحاته بشأن الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: حين يحذر صُنّاع الآلة منها.. أين يقف الإنسان؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حين يصبح التوقيت أهم من التطوير.. ثباتك وتوازنك سر نجاحك في زمن متقلب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: لغة الصمت

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: أين أنتِ طفلتي الصغيرة؟!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: طغيان الأيقونة واغتيال الحقيقة.. قراءة في سيكولوجيا عصر الصورة

المزيد