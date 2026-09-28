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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد المصراتي الليبي الودية

الأهلي
الأهلي
عبدالله هشام

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة ودية أمام الاتحاد المصراتي الليبي، اليوم الإثنين، في إطار برنامج الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين خلال فترة التوقف الدولي، قبل استئناف المنافسات الرسمية خلال الفترة المقبلة.

وتأتي مواجهة الاتحاد المصراتي ضمن تحضيرات الأهلي للمباراة المرتقبة أمام بترول أسيوط في بطولة كأس الرابطة المصرية.

يسعى الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الحسين عموته إلى الحفاظ على جاهزية جميع اللاعبين، ومنح الفرصة للعناصر التي لا تشارك بصورة أساسية خلال مباريات الدوري.

موعد مباراة الأهلي والاتحاد المصراتي الودية

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي أمام الاتحاد المصراتي الليبي في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، في لقاء يسعى خلاله الجهاز الفني للأهلي إلى تحقيق أكبر استفادة فنية ممكنة.

ويعمل الجهاز الفني خلال الفترة الحالية على تجهيز الفريق للمباريات المقبلة، خاصة في ظل ضغط جدول المنافسات المنتظر بعد انتهاء فترة التوقف.

أول مباراة للنادي الأهلي

ويستعد الأهلي لمواجهة بترول أسيوط يوم 7 أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية، قبل أن يلتقي الزمالك يوم 11 من الشهر نفسه في قمة الدوري المصري.

وتحظى مباراة الزمالك بأهمية كبيرة، في ظل رغبة الأهلي في مواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز موقفه في جدول المسابقة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراته الأخيرة بالدوري المصري على حساب أبو قير للأسمدة، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.

ورفع الفوز رصيد الأهلي إلى 13 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، بعدما خاض الفريق 5 مباريات، حقق خلالها الفوز في 4 مواجهات، بينما تعادل في مباراة واحدة.

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