نصر إبراهيم: أداء الأهلي والزمالك متساوي قبل القمة.. وأرجح فوز الأبيض أو التعادل

تحدث نصر إبراهيم، نجم نادي الزمالك السابق، عن استعدادات قطبي الكرة المصرية للمواجهة المرتقبة، مؤكدًا أن مستوى الفريقين متقارب قبل مباراة القمة، كاشفًا عن توقعه لنتيجة اللقاء.

وقال نصر إبراهيم، خلال حواره مع الإعلامية دينا سليم في برنامج «ستاد المحور»: «أداء الأهلي والزمالك متساوٍ قبل القمة، وأرجح كفة الزمالك بالفوز بهدف نظيف أو التعادل».

وتطرق نصر إبراهيم للحديث عن بيراميدز، مؤكدًا أن الفريق يمتلك إمكانيات قوية، وقال: «بيراميدز فريق قوي، وأفضل حاجة في الفريق أن ليس لديه مشاكل».

وكشف نجم الزمالك السابق عن علاقته بأحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز، قائلًا: «أعرف أحمد الشناوي منذ صغره، وكنت أريد ضمه للزمالك وهو عمره 16 عامًا».

وفي سياق آخر، أعرب نصر إبراهيم عن حزنه الشديد بسبب وضع نادي الإسماعيلي، قائلًا: «حزين جدًا على حال نادي الإسماعيلي، ويجب التكاتف لإعادة النادي لمكانته الطبيعية».

كما أشاد بفريق الشرقية إنبي، مؤكدًا أنه فريق جيد، واختتم حديثه قائلًا: «الشرقية إنبي فريق جيد جدًا، ويجب استمرار محمد بركات».