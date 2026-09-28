نصر إبراهيم: جيل الزمالك في السبعينات كان كلمة السر في التتويج بالبطولات

أكد نصر إبراهيم، نجم نادي الزمالك السابق، أن جيل الفريق في فترة السبعينيات كان يضم عددًا كبيرًا من أبناء النادي، وهو ما ساهم في تحقيق العديد من البطولات، مشيرًا إلى أن الانتماء للقلعة البيضاء كان أحد أهم أسباب نجاح هذا الجيل.

وقال نصر إبراهيم، خلال حواره مع الإعلامية دينا سليم في برنامج «ستاد المحور»: «جيل الزمالك في السبعينيات كان كله من أبناء النادي، وكان كلمة السر في التتويج بالبطولات».

وأضاف: «زكي عثمان هو من قام بتصعيدي للفريق الأول بنادي الزمالك، وجيل السبعينات كان لديه انتماء كبير للنادي، حتى لو تلقى اللاعبون عروضًا خارجية، كان يبقى انتماؤهم للزمالك في المقام الأول».

وتابع نصر إبراهيم: «جيل السبعينيات كان يضم مجموعة من أساطير الكرة المصرية مثل حسن شحاتة، وكنت أحب اللعب بجواره، وكذلك جمال عبدالحميد وكوارشي».

واختتم حديثه مؤكدًا أن الوصول إلى اللاعبين أصحاب المواهب كان أسهل في الماضي، موضحًا: «كنا نبحث بأنفسنا عن اللاعبين أصحاب الموهبة، وكانت المواهب كثيرة للغاية».