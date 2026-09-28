مدرب يد الزمالك: لاعبونا قادرون على إعادة الفريق لمنصات التتويج

أكد باسم السبكي، المدير الفني لفريق الزمالك لكرة اليد، أن الفريق قدم مباراة قوية أمام برشلونة، رغم الخسارة، مشيرًا إلى أن بعض التفاصيل الصغيرة حسمت النتيجة لصالح الفريق الإسباني.

وقال السبكي، في تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح، ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، إن الزمالك يمتلك مجموعة من اللاعبين القادرين على تقديم الإضافة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن النادي يعمل على بناء فريق قادر على استعادة البطولات والمنافسة بقوة.

وأضاف المدير الفني أن مجلس إدارة الزمالك يبذل جهودًا كبيرة لحل جميع الأزمات التي تواجه الفريق، موضحًا أنه يحصل على مستحقاته المالية بصورة طبيعية ومنتظمة، ولا توجد لديه أزمة بشأنها في الوقت الحالي.