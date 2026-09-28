اجتماعات مع مستثمرين إماراتيين.. آخر تطورات ملف شركة الكرة في الزمالك

كشف الإعلامي محمد طارق أضا، آخر مستجدات ملف شركة الكرة بنادي الزمالك، في ظل تحركات إدارة القلعة البيضاء للوصول إلى شراكة استثمارية جديدة خلال الفترة المقبلة.

قال أضا، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، تواجد في الإمارات خلال الفترة الأخيرة بتكليف من حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة النادي، من أجل بحث تطورات ملف شركة الكرة.

أوضح أن زيارة المندوه إلى الإمارات شهدت عقد عدد من الاجتماعات مع مجموعة من المستثمرين الإماراتيين، لمناقشة إمكانية الاستحواذ على نسبة من أسهم شركة الكرة بنادي الزمالك.

أضاف أن المفاوضات تضمنت طرح أكثر من تصور بشأن شكل الشراكة وآليات الاستثمار، إلا أن الاتفاق النهائي لم يتم حسمه حتى الآن، في ظل استمرار المناقشات حول عدد من التفاصيل الأخيرة الخاصة بالصفقة.

أشار الإعلامي محمد طارق أضا إلى أن إدارة الزمالك تترقب الوصول إلى اتفاق نهائي بشأن الشراكة، قبل الإعلان بصورة رسمية عن تفاصيل الصفقة وكافة بنودها.