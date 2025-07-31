إيلي حنا يعلق على فستان نانسي عجرم في الساحل الشمالي.. ماذا قال؟

حرصت الفنانة نانسي عجرم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الإنستجرام، بصور جديدة خلال إحيائها حفلا غنائيا في الساحل الشمالي.



تألقت نانسي عجرم في الصور بإطلالة مميزة، وارتدت فستانا طويلا ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون اللبني الفاتح الذي يتصدر أحدث صيحات الموضة كما أنه يتناسب مع الأجواء الصيفية.



تزينت نانسي عجرم ببعض المجوهرات الراقية التي زادت من أناقتها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت نانسي عجرم بتسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.



تعليق ناقد موضة على إطلالة نانسي عجرم في الساحل



علق ناقد الموضة إيلي حنا على فستان نانسي عجرم في الساحل قائلا:"الفستان جيد بس عادي جدا، ذكرني بفساتين الصبايا يلي بيلبسوهم بحفل ما بعد التخرج، مش فستان لحفل كبير لنجمة كبيرة، بهيك حالة صار اقل من عادي."



كتب ناقد الموضة اللبناني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام:"حتى التسريحة! وين التسريحة؟ انا اكيد انها ربطت شعرها بنفسها قبل الحفل.... بكل الاحوال الاطلالة غير سيئة، بس فيها تكون افضل ب كتيييير."



