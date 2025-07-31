زوجة كريم فهمي تبهر متابعيها بإطلالتها على البحر

حرصت دانية زوجة الفنان كريم فهمي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الإنستجرام، بصور جديدة خلال إستمتاعهما بالأجازة الصيفية.

تفاصيل إطلالة زوجة كريم فهمي

خطفت زوجة كريم فهمي الأنظار في الصور بإطلالة على الموضة، حيث ارتدت فستان قصير يصل أعلى الركبة وذا أكمام مكشوفة واتسم باللون الأبيض الذي كشف عن رشاقتها.

انتعلت دانية زوجة كريم فهمي حذاء مسطح صيفي باللون الأبيض مع حقيبة يد متوسطة الحجم، وتزينت ببعض الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، بدت زوجة كريم فهمي بخصلات شعرها المنسدله، ولم تبالغ في استخدام مساحيق التجميل مما كشف عن جمالها.