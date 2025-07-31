في الحر والجفاف .. أفضل الأطعمة لعلاج الامساك

يعاني عدد كبير من الأشخاص من الامساك خلال فصل الصيف بسبب الجفاف الشديد والمعاناة من الحر.

ووفقا لما جاء في موقع نكشف لكم أهم طرق علاج الامساك بالاعشاب والاطعمة الطبيعية.

الزنجبيل

غذاء طبيعي شائع في العديد من المطابخ. يساعد الزنجبيل في علاج الإمساك لأنه يخفف الضغط على الأمعاء السفلية كما أنه حاء، مما يُسهّل الهضم ويمنع الإمساك. للحصول على أفضل النتائج، يُنصح بتناولهما نيئين.



الشمر



مُليّن طبيعي خفيف ذو رائحة زكية ويُمكنك إضافة الشمر المُحمّص إلى الماء الدافئ لشربه مساءً و تُساعد بذور الشمر على تحريك البراز عبر القولون عن طريق زيادة إفراز إنزيمات المعدة في الجهاز الهضمي.

الكيوي

فاكهة شائعة تُحسّن الهضم، وتُعدّ من أفضل

العلاجات الطبيعية للإمساك. يحتوي الكيوي على الأكتينيدين، الذي يُعزز حركة الجهاز الهضمي العلوي.

التوت الأسود والتوت الأحمر

غنيان بالألياف والماء، ويُعدّان من الفواكه الرائعة لتخفيف الإمساك و يُفضّل تناولهما نيئين وغسلهما قبل الأكل.

مخلل الملفوف

ليس مشهورًا كغيره من الطرق الطبيعية لتحفيز حركة الأمعاءو مع ذلك، يحتوي مخلل الملفوف على بكتيريا بروبيوتيك قد تساعد في تخفيف الإمساك.



زيت أوميجا 3



يوجد في العديد من الزيوت، بما في ذلك زيت بذور القنب وزيت السمك وبذور الكتان، وهو يساعد في علاج الإمساك بفضل تليين جدران الأمعاء

يمكن أن يساعد اتباع نظام غذائي غني بالسمك والأفوكادو ومنتجات القنب وبذور الكتان على زيادة مستويات أوميجا 3إذا لم تتمكن من الحصول على ما يكفي من زيت أوميجا3 من نظامك الغذائي، فإن المكملات الغذائية متوفرة بسهولة.

البقوليات



تُعد البقوليات، مثل العدس والفاصوليا والبازلاء والحمص، مصدرًا شائعًا آخر للألياف التي تُعزز الهضم الجيد وتُقلل الإمساك، فهي غنية بعناصر غذائية أخرى تُساعد على تحفيز حركة الأمعاء، مثل الزنك وحمض الفوليك والبوتاسيوم وفيتامين ب6.

الزبادي والكفير

تحتوي العديد من منتجات الألبان، بما فيها الزبادي والكفير، على البروبيوتيك، مما يساعد على إفراغ الأمعاء عن طريق تليين البراز كما أنها تُحسّن صحة الأمعاء بشكل عام.

العنب

فاكهة لذيذة ومصدر طبيعي للألياف؛

ويحتوي العنب على الكثير من الماء، وكلاهما يساعد في علاج الإمساك.

الحبوب الكاملة

خبز القمح الكامل و المكرونة، والنخالة، والحبوب تُحسّن أطعمة القمح الكامل حركة البراز وتُسرّع مروره عبر الأمعاء، وهي طريقة رائعة لتحفيز حركة الأمعاء ومن الطرق الذكية لإضافة المزيد من الألياف إلى نظامك الغذائي اختيار خبز القمح الكامل والحبوب التي تحتوي على المكسرات والبذور.