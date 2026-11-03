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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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القنصل العام بالرياض: استخراج بطاقة الرقم القومي للمصريين أصبح خدمة فورية

القنصلية المصرية
القنصلية المصرية
محمود محسن

أكد السفير ياسر هاشم، القنصل العام المصري في الرياض، أن إصدار بطاقات الرقم القومي للمصريين بالخارج من المهام الأساسية التي تقوم بها القنصليات المصرية، مشيرًا إلى أن هذه الخدمة مستمرة على مدار العام.

وأوضح السفير ياسر هاشم في مداخلة هاتفية له ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمة الإعلامي شريف عامر عبر شاشة قناة "mbc مصر" أن استخراج بطاقات الرقم القومي للمصريين المقيمين في الرياض كان يستغرق في السابق نحو 3 أسابيع، لكن من خلال الحملة الحالية أصبحت جميع المعاملات المتعلقة بالرقم القومي تُنجز وتُسلّم في اليوم نفسه، وذلك بعد إتمام التسجيل الإلكتروني، لتتحول الخدمة إلى خدمة فورية.

وأضاف أن المواطن يمكنه التسجيل عبر الموقع الإلكتروني قبل موعد زيارته للقنصلية بنحو شهر، ثم التوجه إليها في الموعد المحدد لاستخراج بطاقة الرقم القومي واستلامها بشكل فوري، من خلال زيارة واحدة فقط.

وأشار القنصل العام إلى أن أعداد المتقدمين للاستفادة من الخدمة وصلت إلى الآلاف، لافتًا إلى أن الحملة لا تشترط على المواطنين حجز موعد مسبق للزيارة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المصريين بالخارج.

التوجه إلى القنصلية المصرية

وكشف السفير ياسر هاشم عن إمكانية استفادة المصريين المقيمين في مملكة البحرين من هذه الخدمة، من خلال التوجه إلى القنصلية المصرية في الرياض، في إطار التيسير على أبناء الجالية المصرية وتطوير الخدمات القنصلية المقدمة لهم.


 

السفير ياسر هاشم الرياض الرقم القومي المواطنين الجالية المصرية

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