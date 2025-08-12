غير متوقع.. 24 كلية طب تفتح أبوابها أمام طلاب المرحلة الثالثة بتنسيق الجامعات 2025

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أماكن لكلية الطب بعدد كبير من الجامعات المصرية في المرحلة الثالثة بتنسيق الجامعات 2025، وذلك لطلاب شعبة علمي علوم، نظام قديم»،

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم أنه من المقرر أن تنطلق المرحلة الثالثة عقب الانتهاء من تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، موضحة أنه سيتم إتاحة تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني.



أماكن شاغرة بكليات الطب

وأكدت الوزارة، توافر أماكن شاغرة بكليات الطب في عدد من الجامعات الحكومية لطلاب المرحلة الثالثة شعبة علمي علوم «نظام قديم»، وهي الآتي:

- كلية الطب جامعة دمياط

- كلية الطب فاقوس

- كلية الطب جامعة عين شمس

- كلية طب أسنان كفر الشيخ

- كلية طب المنصورة

- كلية طب الزقازيق

- كلية طب أسنان جنوب الوادي

- كلية طب حلوان

- كلية طب قناة السويس بالإسماعيلية

- كلية طب طنطا

- كلية طب المنوفية بشبين الكوم

- كلية طب بنها

- كلية طب القاهرة

- كلية طب أسوان

- كلية طب كفر الشيخ

- كلية طب وجراحة الفم والأسنان سوهاج

- كلية طب أسنان عين شمس

- كلية طب أسنان طنطا

- كلية طب أسنان المنصورة

- كلية طب أسنان الإسكندرية

- كلية طب أسنان السويس

- كلية طب أسنان أسيوط

- كلية طب أسنان بني سويف

- كلية طب أسنان المنوفية

