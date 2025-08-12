الرئيس السيسي يشاهد فيديو يظهر العلاقات والروابط التاريخية وأفاق التعاون الواعدة بين مصر وأوغندا

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة منتدى رجال الأعمال المصري الأوغندي، فيديو يظهر العلاقات والروابط التاريخية وأفاق التعاون الواعدة بين مصر وأوغندا.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم جلسة منتدى رجال الأعمال المصري الأوغندي، وذلك بمشاركة رئيس جمهورية أوغندا يويري موسيفيني في إطار زيارته الجارية إلى مصر.

أعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين شهدا بدء أعمال الجلسة الافتتاحية للمنتدى حيث ألقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و مويبيسا فرانسيس، وزير التجارة والصناعة والتعاونيات الأوغندي كلمات افتتاحية، كما تم عرض فيلم تسجيلي عن العلاقات الثنائية التاريخية بين مصر وأوغندا.

