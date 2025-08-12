ميشيل الجمل: توجيهات الرئيس السيسي للهيئات الإعلامية تهدف لإعداد جيل إعلامي

أكد المهندس ميشيل الجمل، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في اجتماعه الأخير مع قيادات الهيئات الإعلامية الوطنية تعكس رؤية طموحة لتحديث وتطوير قطاع الإعلام في مصر، من خلال الجمع بين التطوير المؤسسي والاعتماد على العنصر البشري المؤهل، وبخاصة الكوادر الشابة، بما يواكب المتغيرات السريعة على الساحة الدولية ويخدم أهداف الدولة في الجمهورية الجديدة.



وأوضح الجمل، في بيان له اليوم ، أن الرئيس منح اهتمامًا خاصًا لملف تمكين الشباب داخل المؤسسات الإعلامية، وهو ما يعكس ثقته الكبيرة في قدراتهم على الابتكار والإسهام الفعّال في صياغة محتوى مهني يعبر عن قضايا الوطن، ويحافظ على الهوية المصرية، ويعزز من مستوى الوعي المجتمعي، مشيراً إلى أن الدعوة لتنفيذ برامج تدريبية متقدمة في مجالات الأمن القومي والانفتاح على الآراء المتنوعة تأتي كخطوة استراتيجية لإعداد جيل إعلامي قادر على مواجهة التحديات ومواكبة التطورات العالمية.



وأضاف القيادي بحزب مستقبل وطن ، أن رؤية الرئيس شملت أيضًا ترسيخ مبادئ حرية الرأي والتعبير واحتضان جميع الأصوات الوطنية، بما يضمن التعددية الفكرية ويعزز الثقة بين وسائل الإعلام والمواطنين، مشيرًا إلى أن هذه المبادئ تمثل ركيزة أساسية في بناء إعلام وطني قوي وشفاف.



وأثنى الجمل، على ما أعلنه الرئيس السيسي من دعم للمؤسسات الصحفية القومية وتطوير اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وتوجيهه بحل المشكلات التي تواجه العاملين وصرف مستحقاتهم المالية، معتبرًا أن هذه القرارات تعكس تقدير الدولة لدور الإعلاميين والصحفيين كشركاء في بناء الدولة الحديثة.



واختتم الجمل بيانه، بالتأكيد على أن هذه التوجيهات تمثل خارطة طريق شاملة لإعادة هيكلة وتطوير المنظومة الإعلامية المصرية، بما يضمن وجود إعلام وطني محترف قادر على المنافسة إقليميًا ودوليًا، ويواكب تطلعات الشعب المصري نحو المستقبل، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد نهضة حقيقية في الأداء الإعلامي، ترتكز على الكفاءات البشرية المؤهلة، وتستند إلى رؤية واضحة تدعم مسيرة التنمية وتواجه التحديات بكفاءة واقتدار.