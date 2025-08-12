رياضة النواب: الرئيس السيسي أولى الشباب اهتماما غير مسبوق.. ونقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية

قال النائب محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي ، اولي الشباب المصري اهتمام غير مسبوق وحرص علي تمكينهم في مختلف المناصب التنفيذية.



وثمن رئيس لجنة الشباب ، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء ، بمناسبة اليوم العالمي للشباب ، الجهود الغير مسبوقة من الدولة المصرية والقيادة السياسية ، لتأهيل الشباب المصري, ،والعمل علي تمكينهم ، لاسيما أنه أصبح للمرة الأولي نجد وزراء ومحافظين ،ونواب بالبرلمان وفي مختلف المناصب الحكومية ، من الشباب صغير السن ، مؤكدا أن الشباب المصري يقف صفا واحدا خلف الدولة المصرية والقيادة السياسية ضد أي مؤامرات تحاك بالوطن .

واوضح النائب محمود حسين ، أن العصر الحالي بمثابة العصر الذهبي للشباب المصري ،حيث حرص الرئيس السيسي على تمكين الشباب سياسيَا واقتصاديَا ورياضيا، فعلى المستوى السياسي تم النص في الدستور والقانون على عضوية فئة الشباب في المجالس النيابية وهو ما ظهر جليَا في تشكيلة مجلس النواب الحالي.

كما تم تطبيق عدة مراحل للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وإنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، وتعيين قيادات شابة نواباً للمحافظين والوزراء، بالإضافة الى عقد سلسلة من المؤتمرات التي تجمع شباب القرى والمدن والمراكز، بجميع محافظات مصر.

واشاد بالدعم الكبير من الرئيس السيسي لبطلات وأبطال مصر الرياضيين فى كل الألعاب وكل البطولات لتتوالى نجاحات وانتصارات الرياضة المصرية ، وهو ما انعكس علي تحقيق عدد كبير من الإنجازات في مختلف الألعاب الرياضية .



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وجه كلمة للشباب المصري ، قال فيها " في اليوم العالمي للشباب، أحيي شباب مصر الأوفياء، بوعيهم الوطني، وعزيمتهم القوية، ومساهمتهم الفعالة في بناء حاضر يليق بتاريخ مصر العريق، واستشراف مستقبل يواكب الدول المتقدمة، وحرصهم القوي على استقرار الوطن، وحمايته من المخاطر التي تحيط بالمنطقة.

كل التقدير و الاعتزاز بشباب مصرنا الغالية.