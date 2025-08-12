قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

صوت الشعب يثمن تصريحات الرئيس السيسي عن مياه النيل: قضية وجودية لمصر

حزب صوت الشعب
حزب صوت الشعب
حسن رضوان

ثمن حزب صوت الشعب، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بقضية مياه النيل، والوارده خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده سيادته في قصر الاتحادية مع نظيره الأوغندي، باعتبارها قضية وجودية لمصر.

وأكد الحزب إلى أن تصريحات الرئيس تؤكد على موقف الدولة المصرية الثابت في الحفاظ على حقوق مصر المائية ورفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي الذي سعت مصر أن يكون مصدرا للتعاون لا للصراع.

وشدد "صوت الشعب"، أنه يتضامن مع موقف الرئيس السيسي الذي عبر عنه بأن مخطئ من يتوهم أن مصر ستغض الطرف عن تهديد وجودي لأمنها المائي، واتخاذ الدولة المصرية كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي للحفاظ على مقدرات المصريين.

كما أشار الحزب إلى أن الرئيس لأول مرة يكشف في خطابه عن تعرض مصر لضغوط كثيرة وقد تكون المياه جزءا من حملة هذه الضغوط لتحقيق أهداف أخرى وأن الدولة المصرية مدركة لهذا الأمر.

ولفت الحزب إلى أن مصر التي لا تتأمر على أحد وأنما تسعى إلى البناء والتعميير لن تفرط في حقوقها، وأن المصريين يقفون على قلب رجل واحد خلف القيادة السياسية في تلك القضية، مشددة على أن وعي المصريين وصلابتهم هي الركيزة الأساسية التي تعول عليها القيادة السياسية في مجابهة أي تحد أو أي تهديد محتمل.

الرئيس عبدالفتاح السيسي حزب صوت الشعب قضية مياه النيل حقوق مصر المائية

