قيادي بمستقبل وطن: توجيهات الرئيس السيسي أساس متين لبناء إعلام وطني قوي

قال رشاد عبدالغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه بقيادات الهيئات الإعلامية الوطنية تمثل انطلاقة مهمة نحو تحديث شامل للمنظومة الإعلامية المصرية، من خلال الجمع بين التطوير المؤسسي والاستثمار في العنصر البشري، بما يضمن قدرة الإعلام على مواكبة التغيرات المتسارعة محليًا وعالمياً.



وأوضح عبدالغني، في بيان اليوم، أن دعوة الرئيس إلى تمكين الشباب وإعطائهم الفرصة لقيادة العمل الإعلامي تمثل رسالة ثقة في قدرتهم على الإبداع وتجديد المحتوى، مع الالتزام بالمعايير المهنية وحماية القيم الوطنية، مؤكداً أن توفير برامج تدريبية متخصصة في ملفات الأمن القومي والانفتاح على الرأي الآخر هو السبيل الأمثل لإعداد إعلاميين يمتلكون الخبرة والوعي والمسؤولية.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن إلى أن حرص الدولة على ضمان حرية التعبير وتنوع الآراء داخل المنظومة الإعلامية يعكس إيمانها بأهمية الحوار والانفتاح، ويعزز جسور التواصل بين وسائل الإعلام والمجتمع، معتبراً أن هذا التوجه يضع أساسًا متينًا لبناء إعلام وطني قوي قادر على تمثيل صوت المواطن في الداخل والخارج.



وأوضح أن دعم المؤسسات الصحفية القومية وتطوير اتحاد الإذاعة والتليفزيون، فضلًا عن معالجة أوضاع العاملين وصرف مستحقاتهم، يعكس إدراك القيادة السياسية للدور الحيوي الذي يقوم به الإعلاميين والصحفيين في دعم مسيرة التنمية وحماية استقرار الدولة.



وأكد أن هذه التوجيهات تضع الإعلام المصري على مسار أكثر احترافية، وتمنحه الأدوات اللازمة ليكون أكثر تأثيرًا في تشكيل الوعي العام، وداعمًا لجهود الدولة في مواجهة التحديات وبناء الجمهورية الجديدة على أسس راسخة من المصداقية والكفاءة.