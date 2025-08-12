الرئيس السيسي: قضية المياه بالنسبة لمصر مسألة حياة أو موت.. ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة نقلا عن البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، وفيما يلي أبرزها:

الأرصاد: درجات الحرارة تصل إلى 47 جنوبًا.. وتحذيرات من التعرض المباشر للشمس

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار الموجة شديدة الحرارة التي تضرب جميع أنحاء الجمهورية، متوقعة أن تبلغ ذروتها يومي الأربعاء والخميس المقبلين، حيث تسجل درجات الحرارة أعلى معدلاتها منذ بداية الصيف، لتصل إلى 47 درجة مئوية في جنوب البلاد.



توصيات عاجلة للمواطنين

الأرصاد ناشدت المواطنين تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة، خصوصًا خلال ساعات الذروة، والابتعاد عن الأماكن المغلقة سيئة التهوية. كما أوصت بـ:

شرب كميات كبيرة من المياه.

تجنب الأطعمة الحارة.

ارتداء الملابس القطنية فاتحة اللون.

استخدام القبعات أو المظلات عند الخروج.

الرئيس السيسي: قضية المياه بالنسبة لمصر مسألة حياة أو موت ولن نسمح بأي تدخل يضر بهذه الحقوق

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوغندي يوري موسيفيني في القاهرة، أن ملف مياه النيل كان محور نقاش موسع بين الجانبين، حيث تم التأكيد على أهمية التعاون بين دول حوض النيل.

أهمية المياه والتنمية لدول حوض النيل

شدد السيسي على ضرورة تحقيق التنمية المستدامة لدول حوض النيل دون الإضرار بحقوق أي طرف، معتبراً أن المياه والتنمية وجهان لعملة واحدة يجب أن تسير جنبًا إلى جنب.

مصر تدعم تنمية الشركاء والأشقاء دون التأثير على حصتها

أوضح الرئيس السيسي أن مصر لا تعارض تحقيق أي تنمية لشركائها وأشقائها في دول حوض النيل، لكنه شدد على أن المشكلة الوحيدة التي تواجهها مصر هي أن لا تؤثر تلك المشاريع التنموية على حجم المياه التي تصل إلى مصر.

حصيلة المياه لمصر والسودان لا تتجاوز 4% من إجمالي التدفق

وأضاف السيسي أن إجمالي المياه التي تصل إلى مصر والسودان من حوض النيل، سواء من النيل الأبيض أو الأزرق، تبلغ 1600 مليار متر مكعب، وأن نصيب مصر والسودان منها لا يتجاوز 4% فقط.

الرئاسة الفلسطينية: الاحتلال يسعى لفصل غزة عن الضفة.. ومخطط التقسيم مستمر

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل عن مصدر مسئول في الرئاسة الفلسطينية، بأن الاحتلال الإسرائيلي يسعى بشكل ممنهج إلى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية المحتلة، في إطار مخطط سياسي طويل الأمد يهدف إلى تقسيم الأرض الفلسطينية وعرقلة قيام دولة فلسطينية موحدة.

سقوط 5 شهداء بسبب المجاعة وسوء التغذية

في سياق متصل، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "وزارة الصحة بغزة" بسقوط 5 شهداء بسبب المجاعة وسوء التغذية بينهم طفلان خلال 24 ساعة.

مدبولي: تعاون مصري أردني لمواجهة تحديات القضية الفلسطينية

قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن هناك تعاونا مصريا أردنيا لمواجهة تحديات القضية الفلسطينية.



وأضاف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن جهود مصرية قطرية أمريكية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة، وندعم جهود القيادة السياسية الأردنية لحفظ الأمن والاستقرار.

وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور جعفر حسَّان، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، جلسة مباحثات موسّعة ضمن أعمال الدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة؛ حيث تم التباحث حول آليات تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات الاقتصادية، كما تم تبادل وجهات النظر إزاء القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك.

تموين القاهرة: الأوكازيون ليس إجباريا.. ولا نتدخل في نسب الخصم

أكد أحمد أبو الفضل وكيل مديرية تموين القاهرة لشؤون الرقابة والتجارة، أنَّ موسم الأوكازيون يمثل فرصة حقيقية لكل من المستهلكين والتجار، لما يقدمه من مزايا تسويقية واقتصادية.

وأشار إلى أن الدخول فيه اختياري، ولكن بشروط وضوابط تضمن الشفافية والمصداقية.

و أوضح أبو الفضل، خلال لقائه في برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الأوكازيون يعود بالنفع على الطرفين، قائلاً: «المستهلك يلاقي أسعار مخفضة عن الأسعار قبل الأوكازيون، أما التاجر فيستفيد بزيادة معدل رأس ماله من خلال بيع كميات أكبر من البضاعة، وبالتالي التخلص من المخزون القديم وإفساح المجال لبضائع الموسم الجديد مثل الخريف والشتاء».

وأشار وكيل التموين إلى أنَّ المشاركة في الأوكازيون اختيارية تمامًا، مضيفًا: «من حق التاجر إنه يختار دخول الأوكازيون من عدمه، ووزارة التموين لا تتدخل لا من قريب ولا من بعيد في النسب التي يحددها، لأن النسب يحددها التاجر على حسب حجم تجارته وربحه».

المفتي: غزة مرآة لنبض الفقه.. والذكاء الاصطناعي تحول لأداة قمع بيد الاحتلال



قال الدكتور نظير محمد عياد – مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم إن ما تتعرض له غزة من عدوان ممنهج لا يمكن التعامل معه باعتباره كارثة إنسانية بل اختبار حقيقي لنبض الفقه، و"مرآة لصدق كلمة الفتوى".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي:"غزة اليوم ليست مجرد بلد منكوب يعاني الجوع والتشريد وبطش الاحتلال، بل هي صيحة مظلومين لا يجوز أن تغيب عن ضمير الأمة."

وزير الاتصالات: أركان الفتوى الرشيدة لا تكتمل دون تلاقي التكنولوجيا

قال وزير الاتصالات عمرو طلعت، إن عصر الذكاء الاصطناعي صارت فيه المعرفة أقرب من الأنفاس، متابعا: لا تعارض بين الدين والعلم، فالدين صديق للعلم ويدعم البحث في أسرار الكون الحقائق الثابتة.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي العاشر للإفتاء، تحت عنوان "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي"، أن أركان الفتوى الرشيدة لا تكتمل دون تلاقي البصيرة الشرعية والرؤية الاستراتيجية واليقظة التكنولوجية، متابعا: نحن نؤمن بأن التأمين الرقمي للمؤسسات الإفتائية هو السبيل لصناعة المفتي الذي يجمع بين نور الوعي وضوء التكنولوجيا.

هل يجوز الطعن على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ؟.. تفاصيل

أعلن عبد الناصر قنديل، خبير النظم الانتخابية، أن اليوم يشهد الإعلان الرسمي لنتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2025، بالتزامن مع انتهاء المرحلة الثانية من العملية الانتخابية.

وأوضح عبدالناصر قنديل، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن المرحلة الأولى تضمنت إجراءات الترشح والدعاية الانتخابية، بينما شملت المرحلة الثانية عملية التصويت في الداخل والخارج، يعقبها إعلان النتائج.

ولفت إلى أنه في حال عدم حصول أي مرشح على نسبة 50% + 1 من الأصوات، ستجرى جولة إعادة تبدأ حملاتها الدعائية غدًا، يليها التصويت في الداخل والخارج.

عيار 21 يسجل 4595 جنيها.. تعرف على أسعار الذهب اليوم

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، في الأسواق المحلية، اليوم الثلاثاء.

ويبحث كثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب اختلاف الأسعار الكبير التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 5251 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 4595 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3938 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 36760 جنيه.

تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء.

بلغت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.56 جنيه للبيع و 48.43 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 56.53 جنيه للبيع، و 56.37 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 65.32 جنيه للبيع، 65.13 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.93 جنيه للبيع، 12.90 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 159.00 جنيه للبيع، و 158.53 جنيه للشراء.