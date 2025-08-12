هل يجوز الطعن على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ؟.. تفاصيل

أعلن عبد الناصر قنديل، خبير النظم الانتخابية، أن اليوم يشهد الإعلان الرسمي لنتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2025، بالتزامن مع انتهاء المرحلة الثانية من العملية الانتخابية.

وأوضح عبدالناصر قنديل، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن المرحلة الأولى تضمنت إجراءات الترشح والدعاية الانتخابية، بينما شملت المرحلة الثانية عملية التصويت في الداخل والخارج، يعقبها إعلان النتائج.

ولفت إلى أنه في حال عدم حصول أي مرشح على نسبة 50% + 1 من الأصوات، ستجرى جولة إعادة تبدأ حملاتها الدعائية غدًا، يليها التصويت في الداخل والخارج.

وأشار إلى أن النتائج المعلنة اليوم ليست محصنة من الطعن، موضحا أن الهيئة الوطنية للانتخابات رفضت جميع التظلمات المقدمة، ومع ذلك يحق لأي مرشح، بداية من الغد ولمدة 48 ساعة، التوجه إلى المحكمة الإدارية للطعن على عملية جمع الأصوات، على أن يتم الفصل في الدعوى خلال عشرة أيام بحكم نهائي وبات.