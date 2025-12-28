قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

ماتت التي كنّا نكرمك من أجلها .. داعية: خطأ كبير نقع فيه من وراء هذه الجملة

بر الأم
بر الأم
إيمان طلعت

ماتت التي كنا نكرمك من أجلها .. كلمة تربينا عليها ونسمعها من الشيخ وهو يخطب بعد موت الأم، بحسب ما قاله الدكتور رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامي، خلال فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، قائلاً: هذه الجملة خطأ كبير نقع فيه وهذه العبارة فيها باطلة.

وتابع : هذه الجملة نقولها عندما تموت الأم، فهل ينقطع الخير والرزق عن الأبناء بعد موت أمهم ؟، فهل برّى لأمي واحترامي ليها يطيح كل هذا العمل بعد موتها؟، بالعكس فهو الصواب.

وأضاف “عبد الرازق”، أنه عندما يموت الأب أو الأم راضية ينفتح لك كنز الرضوان، فكل الخير الذي كنت تعيش فيه وهما راضيان عنك لا يساوي واحد على مليار من الخير الذى ستراه بعد موتهما راضيين عنك، حتى قال العلماء برّ الوالدين كنزٌ لا يفتح إلا بعد موتهما راضيين.

دعاء للأم المتوفية

- ربي لا تحرم أمي من رائحة الجنة فهي لم تحرمني شيئًا من الدنيا.-

اللهم أنزل نورًا من نورك على أمي، اللهم أنِر لها قبرها ووسع مدخلها وآنسها في وحشتها، اللهم ارحم غربتها وارحم شيبتها.

- اللهم ارحم أمي رحمة واسعة وتغمدها برحمتك.- اللهم ارحمها فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك.

- اللهم ارحم أمي واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة هي وجميع موتى المسلمين .- اللهم ارحم أمي فهي أغلى ما فقدت واسألك يارب أن تغفرلها وتنزل الضياء على قبرها وسعة تؤنس وحشتها .

- اللهم آنس وحشتها وارحم غربتها وأنر ظلمتها وآمن روعتها .

- اللهم أبدلها دار خيرًا من دارها وأهلا خيرًا من أهلها وذرية خير من ذريتها .

كيفية بر الأم بعد وفاتها

كيفية بر الأم بعد وفاتها ، فيها ورد أن بر الأم يكون بعد وفاتها بأن تزورها في قبرها، فهي تشعر بكل من يذهب إليها وتأنس به فهي ترى والزائر لا يراها فتسعد بذلك، حيث إن الدعاء للوالدين من أعظم وسائل البر بهما وكذلك إخراج الصدقات، وقراءة القرآن ووهب ثوابه لهما، وزيارة أهل الوالدين وكل من كان يحبهما ويحبونه من الجيران والأصدقاء.

كيفية بر الأم بعد وفاتها ، وقد حدد العلماءالأعمال التي تصل للميت في قبره، وذكروا أن الميت ينتفع بما كان سببًا فيه من أعمال البر في حياته ، لما رواه مسلم وأصحاب السنن، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: إِ«ذَا مَاتَ ابنُ آدم انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أو عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

كيفية بر الأم بعد وفاتها 

روى ابن ماجه (224) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِمَّا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهِ وَحَسَنَاتِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ: عِلْمًا عَلَّمَهُ وَنَشَرَهُ، وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ، أَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ، أَوْ بَيْتًا لابْنِ السَّبِيلِ بَنَاهُ، أَوْ نَهْرًا أَجْرَاهُ، أَوْ صَدَقَةً أَخْرَجَهَا مِنْ مَالِهِ فِي صِحَّتِهِ وَحَيَاتِهِ ، يَلْحَقُهُ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهِ».

كيفية بر الأم بعد وفاتها ،وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ سَنَّ سُنَّةَ خَيْرٍ فَاتُّبِعَ عَلَيْهَا فَلَهُ أَجْرُهُ وَمِثْلُ أُجُورِ مَنْ اتَّبَعَهُ غَيْرَ مَنْقُوصٍ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ سَنَّ سُنَّةَ شَرٍّ فَاتُّبِعَ عَلَيْهَا كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ وَمِثْلُ أَوْزَارِ مَنْ اتَّبَعَهُ غَيْرَ مَنْقُوصٍ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا» رواه الترمذي.

ماتت التي كنا نكرمك من أجلها موت الام دعاء للام المتوفية

