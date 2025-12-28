عباس شومان: مصطفى راشد لا علاقة له بالأزهر وأقواله خاطئة وليس مفتيا لأستراليا

قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الأسبق، والأمين العام لهيئة كبار العلماء، قلنا مرارا إن المدعو مصطفى راشد لا علاقة للأزهر به ولا بأقواله الخطأ.

وأضاف شومان فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أنه على الإعلام التوقف عن وصفه بالأزهري، كما أنه ليس مفتيا لأستراليا ولا لغيرها.

فى سياق اخر.. واصل الجامع الأزهر الشريف خلال عام 2025 دوره الريادي كمنارة للإشعاع العلمي والدعوي والفكري، ليكون مركزًا لنشر قيم الوسطية والاعتدال وملاذًا علميًا آمنًا لطلاب علوم الشريعة واللغة والقرآن من داخل مصر وخارجها، من خلال سلسلة واسعة من الأروقة التعليمية، الملتقيات الفكرية، والأنشطة الثقافية والدينية المتنوعة التي تم تقديمها على مدار العام لمئات الآلاف من زوار الجامع الأزهر.

وشهد رواق القرآن الكريم بالجامع الأزهر وفروعه بالمحافظات نشاطًا مكثفًا خلال العام 2025، حيث تم افتتاح 200 فرع جديد لرواق الطفل في جميع ربوع مصر، ليبلغ إجمالي الفروع 1450 فرعًا بعدد حلقات أسبوعية 7112 حلقة، مع تخريج 260 حافظًا للقرآن الكريم من جميع المحافظات، فيما بلغ عدد دارسي رواق الكبار نحو 33 ألف دارس في 249 فرعًا، تخرج منها خلال هذا العام 2700 حافظ، كما واصل رواق التجويد والقراءات للكبار نشاطه بالجامع الأزهر بجميع المحافظات بإجمالي 300 حلقة للتجويد والقراءات، كما عقد الجامع الأزهر أكثر من 219 ملتقى بالقراءات العشر والقراءات الثلاثة المتممة للعشر، إضافةً إلى إطلاق المنصة الدولية لتحفيظ القرآن الكريم استهدفت 5000 من أبناء المصريين بالخارج.

وفي إطار حرصه المستمر على رفع كفاءة الخريجين وصقل مهاراتهم العلمية والمهنية، أطلق الجامع الأزهر الشريف خمسة دورات تدريبية لتأهيل خريجي الأزهر بعدد من محافظات الجمهورية للعمل في الرواق الأزهري، وعُقدت الدورات بمركز إعداد وتطوير معلمي القرآن الكريم بالجامع الأزهر، بهدف تعزيز قدرات المشاركين في الحفظ والأداء، إلى جانب تطوير مهاراتهم في مجالات التعليم والدعوة، بما يسهم في دعم رسالة الأزهر الشريف ونشر الفكر المستنير.

كما قدم الجامع الأزهر في 2025 سلسلة من الملتقيات الدينية والثقافية على يد نخبة من كبار العلماء بالأزهر الشريف، والتي شملت: ملتقى السيرة النبوية، والملتقى الفقهي الطبي، وملتقى الأزهر للقضايا المعاصرة، وملتقى التفسير ووجوه الإعجاز القرآني، بلغ عددها حوالي176 ملتقى، وملتقى الطفل الخلوق النظيف الفصيح، بإجمالي 5232 ملتقى بالجامع الأزهر وفروعه بالمحافظات، كما تم تنفيذ أكثر من 10464 ملتقى فقهي للرجال وأخرى للمرأة والأسرة بفروع الرواق الأزهري بمختلف المحافظات،

وعقد الجامع الأزهر 224 ملتقى فقهيا باستخدام لغة الإشارة، للصم وضعاف السمع، نوقشت خلالها عدد من الموضوعات المهمة في الفقه والطب والسيرة والموضوعات ذات الصلة بالطفل والصم وضعاف السمع وغيرها، بالإضافة إلى استمرار عقد سلسلة المجالس الحديثية التي تناولت كتب السنة وعلومها والتي بلغت 84 مجلسًا حديثيًا، والتي يتم تقديمها على يد نخبة من علماء الأزهر الشريف، وقد تم نقلها عبر البث المباشر على صفحة الفيسبوك الخاصة بالجامع الأزهر، إضافة إلى الحضور المباشر للآلاف من دارسي ومحبي علوم الحديث، تعزيزا لمكانة الجامع ودوره كمصدر للتنوير ونشر علوم الدين واللغة.

هذا؛ وقد شهد عام 2025 ارتفاعا في عدد دارسي العلوم الشرعية برواق الجامع الأزهر للعلوم الشرعية في القاهرة والمحافظات، حيث بلغ عدد الدارسين فيه 29 ألف دارس في 27 فرعًا بجميع أنحاء مصر، بجانب تقديم 793 محاضرة أسبوعية يشارك فيها 385 محاضرًا، بينما استقطب رواق الخط العربي والزخرفة نحو 1200 دارس، مع 19 محاضرًا و24 محاضرة أسبوعية، لتعزيز تعليم الفنون الإسلامية الأصيلة.

وخلال شهر رمضان المبارك 2025، كان الأزهر الشريف، وكعهده كل عام، بمثابة خلية نحل تواصل الليل بالنهار، لتقديم وجبة دينية وتوعوية متكاملة لرواد الجامع الأزهر من المصريين والوافدين، حيث نظم الجامع الأزهر 206 مقرأة برواية حفص عن عاصم، و26 مقرأة للوافدات في القراءات ودروس التجويد، بالإضافة إلى تقديم 50 درس يومي ضمن برامج "رياض الصائمين"، و"رمضانيات نسائية"، و"باب الريان"، إلى جانب 30 خاطرة إيمانية خلال صلاة التراويح، و28 ملتقى فقهيا يوميا، كما تم تقديم 160 ألف وجبة إفطار و30 ألف وجبة سحور لرواد الجامع الأزهر من الطلاب الوافدين، وأُقيمت 4 دروس بلغة الإشارة لذوي الإعاقة و7 احتفالات أبرزها الاحتفال بمرور 1085 عامًا على تأسيس الجامع الأزهر.

وفي مجال البحث العلمي، استقبلت مكتبات الجامع الأزهر أكثر من 11 ألفا وخمسمائة باحث توافدوا على قاعاتها للاطلاع والبحث في "أمهات الكتب" التي تزخر بها المكتبة في شتى مجالات العلوم الشرعية واللغوية والفكرية، وفي إطار جهودها لصون التراث الإسلامي والحفاظ على الكتب النادرة، تم ترميم أكثر من 1300 كتابًا لضمان استدامتها للأجيال القادمة، ليصل بذلك إجمالي العناوين بالمكتبات حوالي 60 ألف عنوان، كما قامت وحدة العلاقات العامة بالجامع الأزهر باستقبال 3670 من أكثر من 160 دولة، وقد شملت هذه الزيارات وفوداً رفيعة المستوى ضمت رؤساء دول ووزراء وسفراء، والذين حرصوا على التعرف على تاريخ الجامع الأزهر ودوره التنويري في نشر الفكر الإسلامي الصحيح، وتعزيزاً للدور المعرفي، قامت وحدة العلاقات العامة بإهداء حوالي 4364 كتاب بمختلف اللغات.

وواصلت وحدة الشعائر الدينية وبرامج إدارة الشؤون الدينية بالجامع الأزهر خلال العام 2025 في تقديم حزمة من البرامج التوعوية المتميزة لرواد الجامع الأزهر طوال العام، وعلى رأسها برنامج كتب التراث والذي نجح في تنفيذ أكثر من 358 محاضرة تناولت شرح أمهات الكتب في مختلف التخصصات الشرعية والعَقَدية، ودورات نوعية للمرأة والأسرة، والملتقيات الدورية التي تناولت قضايا المرأة، والصحة النفسية، والفقه المعاصر، استفاد منها الآلاف في الجامع الأزهر والمحافظات وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، إضافةً إلى تنفيذ حوالي 660 محاضرة ضمن فعاليات البرنامج النوعي نهل من معينها 5571 من الطلاب الوافدين، تناولت تخصصات علوم القرآن الكريم والفقه الشافعي والعقيدة والحديث الشريف وعلومه واللغة العربية، مع تطبيق العديد من بروتوكولات التعاون مع عدد من المؤسسات الوطنية، بما يعزز رسالة الأزهر الشريف في نشر العلم الوسطي وخدمة المجتمع وتعزيز الإخاء والتسامح.