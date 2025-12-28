قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لبحث التطورات في المنطقة وإفريقيا.. اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المغربي
ضبط متهم بارتكاب أفعال خادشة للحياء في أسيوط
بقيمة مليار جنيه.. توقيع منحة لتمويل توريد سفينة غوص متطورة لقناة السويس
خالد طلعت يهاجم ثوروب بسبب خروج الأهلي
كأس أمم إفريقيا 2025.. التشكيل الرسمي لمباراة الجابون وموزمبيق
مدبولي: بدء تشغيل الكارت الموحد في صرف السلع التموينية والخبز في محافظة بورسعيد
رئيس مجلس الشيوخ مُهنئًا الرئيس السيسي بالعام الجديد: نستلهم من هذه المناسبة الإرادة الصادقة في الوفاء
هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟
وسط حالة من الحزن.. تشييع جثامين حادث تصادم سيارتين بصحراوي بني مزار بالمنيا.. صور
وزير الداخلية مُهنئًا قيادات ورجال الشرطة: عام جديد حافل بالعمل لترسيخ الأمن والاستقرار
هروب جماعي للمرضى.. تحرك عاجل من الصحة ضد مصحة المريوطية لعلاج الإدمان
أنبوبة غاز وسلاح أبيض.. تحريات طوخ تكشف تفاصيل اقتحام مقهى بالقليوبية
حوادث

السجن المشدد 15 عاما للإرهابي طارق العريان المتهم بالشروع بقتل ضابط والتخطيط لعمليات ضد الشرطة والجيش

المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة
المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة
إسلام دياب

قضت الدائرة الأولى إرهاب بوادي النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وأمانه سر أشرف حسن بالحكم بالسجن المشدد خمسة عشر عاما على الإرهابي طارق عربان شاعر رابعة المتهم بالشروع في قتل ضابط وإحداثه عاهة مستديمة والتخطيط لأعمال إرهابية .
وكانت المحكمة قد استمعت لدفاع المتهم بجلسة اليوم واصدرت حكمها المتقدم.
الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والإعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضم الى جماعة جهادية تدعو إلى جهاد الحاكم والخروج عليه وتكفير المجتمع لعدم تطبيقه للشريعة الإسلامية وتهدف الى التعدي على المنشآت والمؤسسات الحكومية بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي يستخدمها تلك الجماعة في تنفيذ أغراضها وإنضم إليها مع علمه بذلك وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات

شرع في قتل عمرو عبد الرؤوف إبراهيم " نقيب شرطة -الضابط بالعمليات الخاصة بالأمن المركزي " حال كونه من القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وكان ذلك عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على ذلك وأعد لذلك الغرض سلاح ناري"بندقية آلية"وحال قيام المجني عليه بتنفيذ إذن النيابة العامة الصادر قبل المتهم بضبطه وتفتيش سكنه أطلق صوبه هو والقوة المرافقة وابلًا من الأعيرة النارية قاصداً من ذلك قتله فأحدث إصابته المثبتة والموصوفة بالتقرير الطبي خاصته المرفق بالتحقيقات والتي نتج عنها أن تخلف لديه عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد إبصار العين اليمنى إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لادخل لإرادته به ألا وهو تدارك المجني عليه بالعلاج وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
 
أحرز سلاح ناري " بندقية آلية " مما لايجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وكان ذلك بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

أحرز ذخائر مما تستعمل على السلاح موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهم في حيازتها أو إحرازها وكان ذلك بقصد استعمالها بنشاط يخل بالأمن العام وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات

