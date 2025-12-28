القومي للمرأة يواصل متابعة مشاركة المرأة في مرحلة الإعادة للدوائر الملغاة

تفقدت الدكتورة نسرين البغدادي، نائبة رئيسة المجلس القومى للمراة، غرفة العمليات المركزية بالمجلس لمتابعة مشاركة السيدات خلال فعاليات اليوم الثانى من التصويت في دوائر الاعادة فى الدوائر ال ١٩ الملغاة بأحكام قضائية من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بحضور الأستاذة إيمان خليفة الأمينة العامة ورئيسة الغرفة، والدكتورة رشا مهدي عضوة المجلس ومقررة لجنة المشاركة السياسية والمشرفة العامة على أعمال الغرفة، و الأستاذة داليا حمدي المديرة العامة لفروع المجلس، والأستاذة ياسمين زكريا مدير عام الحملات والتوعية، والأستاذة سماح عبد النافع مدير عام تخطيط البرامج.



وقد أعربت الدكتورة نسرين البغدادي عن تقديرها لمشاركة المرأة في المحافظات التي تشهد جولة الإعادة من تلك الدوائر ، كما استمعت إلى تقارير ومداخلات المنسقين بالمحافظات لمتابعة مؤشرات الإقبال منذ الساعات الأولى من اليوم الثانى لبدء العملية الانتخابية، والاطمئنان على سيرها بسلاسة داخل اللجان المختلفة.



يُذكر أن جولة الإعادة في الدوائر الملغاة بأحكام قضائية من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 تُجرى في محافظات: الجيزة – أسيوط – الفيوم – الإسكندرية – البحيرة – سوهاج - قنا