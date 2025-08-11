قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الهيئة الوطنية تعلن النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ.. غدا

إسلام دياب

تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي غدًا الثلاثاء، في مؤتمر صحفي في تمام الساعة الثانية ظهراً بمسرح التلفزيون المصري بماسبيرو، النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ.

واجتمع مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، للفصل في التظلمات التي تلقتها الهيئة بشأن إجراءات الاقتراع والفرز في انتخابات مجلس الشيوخ، حيث انتهى مجلس الإدارة، بعد فحص أوراق التظلمات إلى عدم قبول ستة منها، لتقديمها بغير الطريق الذي رسمه القانون، ورفض أحد عشر تظلما موضوعا، لخلوها من أي دليل أو مستند يؤيدها.

وتواصل الهيئة الوطنية للانتخابات أعمالها في مراجعة إجراءات فرز الأصوات لجميع اللجان العامة على مستوى الجمهورية، وإضافة تصويت المصريين بالخارج إلى كل دائرة، تمهيداً لإعلان النتيجة النهائية الرسمية للانتخابات مجلس الشيوخ.

