الوطنية للانتخابات: وعي المواطنين في انتخابات الشيوخ يعكس تطورا كبيرا في إداركهم للمشاركة الإيجابية

أكد مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات المستشار أحمد البندارى، أن وعى الناخبين فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025 يعكس تطورا كبيرا فى إدراك المواطن المصرى لأهمية المشاركة الإيجابية، مقارنة بما كان عليه المشهد فى انتخابات 2020، مشيرا إلى أن الأمور باتت أكثر وضوحا، والمشاركة أكثر نضجا ومسؤولية.

وأضاف في تصريحات صحفية أن العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ انطلقت أمس في موعدها المحدد، مع فتح كافة اللجان على مستوى الجمهورية منذ الصباح الباكر، وسط أجواء منظمة واستعدادات مكثفة لاستقبال الناخبين، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات التزمت بكافة الجداول الزمنية والمواعيد المعلنة، وهي مستمرة في تنفيذ باقي مراحل الخطة، بما في ذلك إعلان نتيجة الجولة الأولى، وفي حال وجود إعادة، سيتم البدء فورا في المرحلة الثانية من الدعاية الانتخابية.

وأوضح أن عدد اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية بلغ 8825 لجنة، مشيرا إلى أنه يتم خلال الساعات القادمة متابعة انتظام عمل هذه اللجان، والتأكد من وصول أعضاء الهيئات القضائية لمباشرة أعمالهم في الإشراف على العملية الانتخابية، لافتا إلى أن جميع الإجراءات اللوجستية تم إعدادها لتيسير التصويت على الناخبين، بما في ذلك تجهيز اللجان بلوحات إرشادية، وتوفير كراس متحركة لكبار السن وذوي الهمم، وتسهيل الإجراءات لذوي الإعاقة السمعية.

وكشف عن تلقي عدد كبير من الاستفسارات من كبار السن حول أماكن لجانهم، ما يعكس حرص هذه الفئة على المشاركة، وإدراكهم لأهمية دورهم في دعم المسار الديمقراطي، ودعا بنداري كافة المواطنين للنزول والمشاركة: "صوتك بيفرق، والمشاركة في الانتخابات رسالة وطنية، واختيار ممثلي الشعب في الغرف التشريعية مسؤولية تتطلب وعيا وإيجابية من كل مواطن".