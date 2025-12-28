قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قفزة قوية.. أسعار الذهب الآن بمنتصف التعاملات في مصر
محافظ كفر الشيخ يتفقد دورة رفع كفاءة باحثي الشئون القانونية.. صور
وزير الخارجية: مصر منفتحة على جميع الأطراف في ليبيا وتتواصل مع كل الوزراء بالشرق والغرب
للطلاب والموظفين.. احسب إجازاتك الرسمية في العام الجديد 2026
بعد 6 سنوات من التوقف.. غانا تعيد تشغيل مصفاة النفط الوحيدة
وزير المالية: توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية هدف استراتيجي للدولة
السجن المشدد 15 عاما للإرهابي طارق العريان المتهم بالشروع بقتل ضابط والتخطيط لعمليات ضد الشرطة والجيش
صادرات الغزل والمنسوجات تصل لمستوى قياسي خلال 11 شهرًا.. 1.063 مليار دولار
ماتت التي كنّا نكرمك من أجلها .. داعية: خطأ كبير نقع فيه من وراء هذه الجملة
الرئيس الصومالي: لن نستضيف الفلسطينيين المُهجرين قسريًا من إسرائيل
بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى
غرامات تصل لـ30 ألف جنيه.. تعديلات جديدة بقانون المرور الجديد لتعزيز الردع
اقتصاد

صادرات الغزل والمنسوجات تصل لمستوى قياسي خلال 11 شهرًا.. 1.063 مليار دولار

ولاء عبد الكريم

سجلت صادرات قطاع الغزل والمنسوجات المصرية أداءً قياسيًا خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، حيث بلغت قيمتها 1.063 مليار دولار، مقابل 1.039 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، محققة معدل نمو 2.3%، وفقًا لما صرح به المهندس هاني سلام، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات.

 وأوضح سلام أن هذه القيمة تمثل نحو 86% من مستهدفات القطاع لعام 2025.

وأسهم تنوع المنتجات والأسواق في تعزيز الأداء التصديري، إذ استحوذت مجموعة البنود الجمركية الأعلى قيمة على نحو 71% من إجمالي الصادرات، بينما شكلت أكبر 20 سوقًا تصديريًا 91% من إجمالي الصادرات.

 وأشار رئيس المجلس التصديري إلى نمو ملحوظ في الأسواق غير التقليدية مثل البرازيل، مما يعكس نجاح المصدرين في تنويع الوجهات التصديرية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة.

وعلى مستوى الأداء الشهري، سجلت صادرات مايو أعلى قيمة بواقع 110 ملايين دولار، تلاه مارس 108 ملايين دولار، ويوليو 105 ملايين دولار، بينما بلغ أدنى مستوى في يونيو 81 مليون دولار قبل أن تعاود الصادرات الارتفاع في أكتوبر ونوفمبر إلى 90 و94 مليون دولار على التوالي.

وتصدر بند الدنيم قائمة البنود الأعلى تصديرًا بقيمة 109 ملايين دولار، تلاه الأقمشة المنسوجة من خيوط تركيبية، والمنسوجات، وخيوط القطن، بينما شهدت بعض المنتجات الأخرى تراجعًا، خاصة الأقمشة التركيبية والكتان وألياف البوليستر. على صعيد الأسواق، واصلت تركيا تصدرها بقيمة 370 مليون دولار، تلتها الجزائر 112 مليون دولار وإيطاليا 97 مليون دولار، فيما سجلت البرازيل نموًا استثنائيًا تجاوز 100% بفضل اتفاقية الميركسور.

واختتم سلام تصريحاته بالتأكيد على أن نتائج الصادرات خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2025 تعكس مسارًا إيجابيًا ومستقرًا للقطاع، مع فرص حقيقية لتحقيق المستهدفات السنوية وتعزيز اندماج القطاع في سلاسل القيمة العالمية خلال 2026.

