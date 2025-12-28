الرئيس الصومالي: لن نستضيف الفلسطينيين المُهجرين قسريًا من إسرائيل

أكد الرئيس الصومالي، أن بلاده لن تكون طرفًا في استضافة الفلسطينيين المُهجرين قسريًا من إسرائيل، مشيرًا إلى أن أي محاولة لنقل الفلسطينيين إلى الصومال لن يتم قبولها.

دعم كامل من الصومال لحل الدولتين ودولة فلسطينية عاصمتها القدس

وأوضح الرئيس أن موقف بلاده قائم على دعم حل الدولتين، وضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، مؤكدًا التزام الصومال بالقوانين الدولية ورفض أي خطوات تستهدف تهجير الفلسطينيين بالقوة.

وأشار إلى أن بلاده تتابع عن كثب التطورات في المنطقة، وتدعو المجتمع الدولي للوقوف في مواجهة الانتهاكات التي تؤثر على الاستقرار الإقليمي وحقوق الفلسطينيين.