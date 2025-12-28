للطلاب والموظفين.. احسب إجازاتك الرسمية في العام الجديد 2026

أيام قليلة تفصلنا عن بدء عام ميلادي جديد، لذا يحرص الموظفين والعاملين في قطاعات الدولة المختلفة، والطلبة سواء في المدارس أو الجامعات، على البحث عن قائمة مواعيد العطلات والإجازات الرسمية في مصر 2026.

الإجازات الرسمية في مصر 2026

وفقًا لأجندة العطلات والإجازات الرسمية، يحصل الموظفون والعاملون في قطاعات الدولة سواء العامة أو الخاصة، على ما يقرب إلى 13 يومًا إجازة رسمية على مدار العام الميلادي الجديد، والذي يبدأ من يوم الخميس المقبل والموافق 1 يناير 2026.

ما هي أول إجازة في العام الجديد 2026

ويحصل الموظفون والعاملون بقطاعات الدولة والطلاب، على أول إجازة رسمية في العام الميلادي المقبل 2026، تكون يوم الخميس المقبل والذي يوافق أول العام الميلادي 1 يناير 2026، وذلك بمناسبة رأس السنة الميلادية.

الإجازات العطلات الرسمية

وتكون الإجازات والعطلات الرسمية مدفوعة الأجر، وذلك للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

الإجازات الرسمية في مصر 2026

ـ يوم الخميس الموافق 1 يناير 2026: إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الميلادية.

ـ يوم الأربعاء الموافق 7 يناير 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد الشرقي.

ـ يوم الاثنين الموافق 19 يناير 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد الغطاس.

ـ يوم الخميس الموافق 29 يناير 2026: إجازة رسمية بمناسبة العيد القومي للثورة و الشرطة.

ـ يوم الخميس الموافق 19 مارس 2026: إجازة رسمية بمناسبة وقفة عيد الفطر المبارك.

ـ يوم السبت 20 حتى الأحد 22 مارس 2026: إجازة رسمية بمناسبة إجازة عيد الفطر المبارك.

ـ يوم الأحد الموافق 5 أبريل 2026: إجازة رسمية بمناسبة أحد الشعانين.

ـ يوم الخميس 9 حتى الاثنين 13 أبريل 2026: إجازة رسمية بمناسبة الأسبوع المقدس.

ـ يوم الاثنين الموافق 13 أبريل 2026: إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم.

ـ يوم السبت أبريل الموافق 25 مايو 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.

ـ يوم الجمعة الموافق 1 مايو 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال.

ـ يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026: إجازة رسمية بمناسبة وقفة عيد الأضحى المبارك.

ـ يوم السبت 30 مايو 2026: إجازة رسمية بمناسبة إجازة عيد الأضحى.

ـ يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026: إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية.

ـ يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 30 يونيو.

ـ يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.

ـ يوم الثلاثاء الموافق 26 أغسطس 2026: إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

ـ يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة.