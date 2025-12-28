قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضبط متهم بارتكاب أفعال خادشة للحياء في أسيوط
بقيمة مليار جنيه.. توقيع منحة لتمويل توريد سفينة غوص متطورة لقناة السويس
خالد طلعت يهاجم ثوروب بسبب خروج الأهلي
كأس أمم إفريقيا 2025.. التشكيل الرسمي لمباراة الجابون وموزمبيق
مدبولي: بدء تشغيل الكارت الموحد في صرف السلع التموينية والخبز في محافظة بورسعيد
رئيس مجلس الشيوخ مُهنئًا الرئيس السيسي بالعام الجديد: نستلهم من هذه المناسبة الإرادة الصادقة في الوفاء
هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟
وسط حالة من الحزن.. تشييع جثامين حادث تصادم سيارتين بصحراوي بني مزار بالمنيا.. صور
وزير الداخلية مُهنئًا قيادات ورجال الشرطة: عام جديد حافل بالعمل لترسيخ الأمن والاستقرار
هروب جماعي للمرضى.. تحرك عاجل من الصحة ضد مصحة المريوطية لعلاج الإدمان
أنبوبة غاز وسلاح أبيض.. تحريات طوخ تكشف تفاصيل اقتحام مقهى بالقليوبية
وفاة دقدق.. قصة رحلته مع سرطان المخ ومسيرته الفنية
للطلاب والموظفين.. احسب إجازاتك الرسمية في العام الجديد 2026

أيام قليلة تفصلنا عن بدء عام ميلادي جديد، لذا يحرص الموظفين والعاملين في قطاعات الدولة المختلفة، والطلبة سواء في المدارس أو الجامعات، على البحث عن قائمة مواعيد العطلات والإجازات الرسمية في مصر 2026.

الإجازات الرسمية في مصر 2026

وفقًا لأجندة العطلات والإجازات الرسمية، يحصل الموظفون والعاملون في قطاعات الدولة سواء العامة أو الخاصة، على ما يقرب إلى 13 يومًا إجازة رسمية على مدار العام الميلادي الجديد، والذي يبدأ من يوم الخميس المقبل والموافق 1 يناير 2026.

ما هي أول إجازة في العام الجديد 2026

ويحصل الموظفون والعاملون بقطاعات الدولة والطلاب، على أول إجازة رسمية في العام الميلادي المقبل 2026، تكون يوم الخميس المقبل والذي يوافق أول العام الميلادي 1 يناير 2026، وذلك بمناسبة رأس السنة الميلادية.

وتكون الإجازات والعطلات الرسمية مدفوعة الأجر، وذلك للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

الإجازات الرسمية في مصر 2026

ـ يوم الخميس الموافق 1 يناير 2026: إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الميلادية.

ـ يوم الأربعاء الموافق 7 يناير 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد الشرقي.

ـ يوم الاثنين الموافق 19 يناير 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد الغطاس.

ـ يوم الخميس الموافق 29 يناير 2026: إجازة رسمية بمناسبة العيد القومي للثورة و الشرطة.

ـ يوم الخميس الموافق 19 مارس 2026: إجازة رسمية بمناسبة وقفة عيد الفطر المبارك.

ـ يوم السبت 20 حتى الأحد 22 مارس 2026: إجازة رسمية بمناسبة إجازة عيد الفطر المبارك.

ـ يوم الأحد الموافق 5 أبريل 2026: إجازة رسمية بمناسبة أحد الشعانين.

ـ يوم الخميس 9 حتى الاثنين 13 أبريل 2026: إجازة رسمية بمناسبة الأسبوع المقدس.

ـ يوم الاثنين الموافق 13 أبريل 2026: إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم.

ـ يوم السبت أبريل الموافق 25 مايو 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.

ـ يوم الجمعة الموافق 1 مايو 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال.

ـ يوم الثلاثاء الموافق 26 مايو 2026: إجازة رسمية بمناسبة وقفة عيد الأضحى المبارك.

ـ يوم السبت 30 مايو 2026: إجازة رسمية بمناسبة إجازة عيد الأضحى.

ـ يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026: إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية.

ـ يوم الخميس الموافق 2 يوليو 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 30 يونيو.

ـ يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.

ـ يوم الثلاثاء الموافق 26 أغسطس 2026: إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

ـ يوم الثلاثاء الموافق 6 أكتوبر 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة.

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

محمد صلاح

المنسق الإعلامي لمنتخب مصر: هوجو بروس «بيهرج وبيداري» على الهزيمة بالحديث عن «صلاح»

طارق النبراوي نقيب المهندسين

الأسرة أم المنصب الجديد السبب .. ليلة خروج نقيب المهندسين الآمن من النقابة

طقس اليوم

طقس اليوم .. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق

اتحاد الكرة

جلطة في المخ.. حارس منتخب مصر السابق في العناية المركزة

مشغولات ذهبية

عقب صعوده.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب بمصر اليوم

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية| تفاصيل

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل

الربو

الربو.. انتبه هذه أعراضه وأسبابه

داوود عبد السيد

سبب وفاة داوود عبد السيد.. مرض خطير | اكتشف التفاصيل

خالد النبوي مع عبلة سلامة

خالد النبوي في عندك وقت مع عبلة .. كنت هبطل تمثيل بسبب دوري فى واحة الغروب

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاي أخضر

بجامة بارتى.. خالد عليش وزوجته يحتفلان بـ كريسماس | صور

لحظة صمت معبرة.. الفنان أحمد كمال يودع المخرج الراحل داوود عبد السيد

عسل البردقوش.. كنز غذائي يعالج أمراضًا عديدة

ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم ؟

هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟

منة فضالي

الحجاب قد ينهي مشواري الفني.. اعترافات جريئة من منة فضالي

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

