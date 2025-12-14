قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

إجازة رسمية واحدة تفتح باب التساؤلات حول خريطة العطلات المتبقية

إجازة
إجازة
محمد غالي

مع اقتراب بداية العام الجديد، تتزايد تساؤلات المواطنين والعاملين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص حول خريطة الإجازات الرسمية في 2026، بهدف التخطيط المسبق للأنشطة المهنية والعائلية والدينية.

إجازة رسمية واحدة تفتح باب التساؤلات حول خريطة العطلات المتبقية

موعد أول إجازة رسمية في 2026

يوافق يوم الأربعاء 7 يناير 2026 عيد الميلاد المجيد، ليكون أول إجازة رسمية في العام الجديد، ويحصل خلالها العاملون في مختلف القطاعات على عطلة مدفوعة الأجر.

قائمة الإجازات الرسمية في 2026

تتضمن خريطة الإجازات الرسمية في 2026 عددا من المناسبات الوطنية والدينية، وجاءت كالتالي:
الأحد 25 يناير عيد الشرطة وثورة 25 يناير.
الجمعة إلى الأحد 20 – 22 مارس إجازة عيد الفطر المبارك.
الاثنين 13 أبريل عيد شم النسيم.
السبت 25 أبريل عيد تحرير سيناء.
الجمعة 1 مايو عيد العمال.
الثلاثاء 26 مايو وقفة عرفات.
الأربعاء إلى الجمعة 27 – 29 مايو إجازة عيد الأضحى المبارك.
الأربعاء 17 يونيو رأس السنة الهجرية 1448 هـ.
الثلاثاء 30 يونيو ذكرى ثورة 30 يونيو.
الخميس 23 يوليو عيد ثورة يوليو.
الأربعاء 26 أغسطس المولد النبوي الشريف.
الثلاثاء 6 أكتوبر عيد القوات المسلحة.

إجازة رأس السنة الميلادية في الإمارات

في سياق متصل، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة أن يوم الخميس 1 يناير 2026 سيكون عطلة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص، بمناسبة رأس السنة الميلادية.

وأكدت الوزارة أن القرار يأتي تنفيذا لتعميم صادر استنادا إلى قرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص، في إطار توحيد مواعيد الإجازات وتنظيم بيئة العمل.

أهمية عطلة رأس السنة

تعد إجازة رأس السنة الميلادية من أبرز الإجازات السنوية التي تتيح للعاملين فرصة للراحة والاستعداد لبداية عام جديد، كما تسهم في تنشيط قطاعات السياحة والضيافة والترفيه والتجزئة، التي تشهد عادة زيادة في معدلات النشاط خلال هذه الفترة.

إجازة بأجر كامل وتنظيم العمل

وأوضحت الوزارة أن العطلة تمنح بأجر كامل وفقا لأحكام قانون العمل ولوائحه التنفيذية، مع التأكيد على التزام المنشآت الخاصة بتنظيم جداول العمل خلال الإجازة، وضمان عدم تأثر الخدمات الأساسية. 

وفي حال تشغيل العاملين خلال هذا اليوم، يطبق نظام العمل الإضافي والعطلات الرسمية.

موعد استئناف العمل بعد إجازة رأس السنة

من المقرر أن يستأنف العاملون في القطاع الخاص بدولة الإمارات عملهم يوم الجمعة 2 يناير 2026، أو وفقا لنظام العمل المعتمد بكل منشأة، مع مراعاة طبيعة أيام الراحة الأسبوعية.

ويعكس اعتماد عطلة رأس السنة الميلادية مدفوعة الأجر التزام الدولة بتوفير بيئة عمل متوازنة، وتقديم جدول إجازات واضح يتيح للعاملين وأصحاب الأعمال التخطيط المسبق بكفاءة.

إجازة رأس السنة رأس السنة إجازة عطلة رأس السنة بداية العام الجديد موعد أول إجازة رسمية

منى زكي ومحمد منير
انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
جانب من المضبوطات
