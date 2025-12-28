بعد 6 سنوات من التوقف.. غانا تعيد تشغيل مصفاة النفط الوحيدة

أعادت غانا تشغيل مصفاة تيما النفطية (TOR) المملوكة للدولة بالفعل بعد توقف دام أكثر من ست سنوات بعد أعمال صيانة وإعادة هيكلة كبيرة، في محاولة لتقليص فاتورة واردات النفط السنوية البالغة 10.2 مليار دولار.



ويقول مسئولون في أكرا إن وحدة تقطير النفط الخام في المصفاة قد عادت للعمل بالفعل، على الرغم من أن مستويات الإنتاج لا تزال غير واضحة.



ورغم أن الإنتاج الحالي غير مُحدّد، إلا أن المصفاة من المتوقع أن تلبي حتى 60% من الطلب المحلي، مما قد يوفر نحو 400 مليون دولار شهريًا.



تعد هذه الخطوة وفق منصة بيزنس أفريكا، جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز أمن الطاقة في غانا، وتواكب العديد من المشاريع المماثلة في القارة الأفريقية لتقليل الاعتماد على الوقود المستورد وتعزيز قدرة المصافي المحلية.



وكانت المصفاة الوحيدة في غانا، قد واجهت صعوبات لسنوات بسبب بنية تحتية قديمة، ونقص التمويل، واضطرابات تشغيل، إذ تسبب حريق عام 2017 ومشكلات الديون المتزايدة في توقف المرفق لفترة طويلة، مما جعل غانا تعتمد بشكل شبه كامل على الوقود المستورد رغم كونها دولة منتجة للنفط.



وبحلول عام 2019، كانت المصفاة مدينة بأكثر من 300 مليون دولار أمريكي نتيجة الخسائر التشغيلية وعدم قدرتها على بيع النفط المكرر لسداد القروض المصرفية.



ويأتي التشغيل الأخير بعد أعمال تأهيل وصيانة مدعومة من الحكومة، كجزء من استراتيجية أوسع لتعزيز الأمن الطاقوي وتقليل تكاليف استيراد الوقود، والتي أثقلت كاهل الاحتياطيات الأجنبية وأسعار المستهلكين.



وتمتلك المصفاة، عند التشغيل الكامل، قدرة تصميمية تصل إلى 45 ألف برميل يوميا، ما يمكنها من تلبية حصة كبيرة من الطلب المحلي على الوقود، وتخفيف الضغط على الواردات، واستقرار الإمدادات خلال فترات تقلبات الأسواق العالمية.



وتأتي إعادة تشغيل مصفاة غانا في وقت تسعى فيه عدة دول أفريقية لمعالجة النفط محليا، عاكسة عقودا من الاعتماد على المنتجات المكررة المستوردة.