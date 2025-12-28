شريف الشربيني: الرئيس السيسي يولي ملف الإسكان أهمية خاصة بملف الإسكان الاجتماعي

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الإسكان والتنمية المحلية والنقل بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور أحمد الشعراوي رئيس اللجنة يناقش الإجتماع ملف الإسكان الإجتماعي وذلك بحضور وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور شريف الشربيني.

وأكد الدكتور أحمد الشعراوي رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل والتنمية المحلية بمجلس الشيوخ علي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي ملف الإسكان أهمية خاصة وفي القلب منه ملف الإسكان الإجتماعي وذلك لدعم الفئات الاولي بالرعاية وخاصة فئة الشباب.

جاء ذلك علي هامش اجتماع اللجنة بحضور الدكتور شريف الشربيني وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وثمن رئيس لجنة الإسكان الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لتنفيذ توجيهات وتعليمات الرئيس لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا الملف وتحقيق المستهدف وفقا لخطة التنمية.

وأضاف الشعراوي قائلا أن وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الإجتماعي بالتعاون والتنسيق مع بنك الاسكان بذلوا جهدا كبيرا لتحقيق المستهدف العام في ملف الإسكان الإجتماعي وتنفيذ توجيهات الرئيس بأن يكون هناك وحدة سكنية لكل متقدم وذلك وجدنا أن هناك العديد من المشروعات في كافة وربوع محافظات مصر لتشيد وحدات الإسكان الاجتماعي

ومن جهة أخرى يستعرض وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة خطة الحكومة بشأن ملف الإسكان الإجتماعي أمام اللجنة خلال اجتماعها المنعقد الان ت الدكتور أحمد الشعراوي رئيس اللجنة.