ورش عمل تفاعلية للأطفال للتعريف بأهداف أسبوع الاستدامة بدمياط

تنظم الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بدمياط بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بدمياط ورش العمل التفاعلية للأطفال، وذلك للتعريف بـ أسبوع الاستدامة البيئية بدمياط وأهدافه.

وتتناول الورش بأسلوب مبسّط ومبتكر أهمية الحفاظ على البيئة الخضراء، وترشيد استهلاك المياه، ودور الفرد في حماية البيئه و بما يسهم في بناء جيل واعٍ بقضايا البيئة وقادر على المشاركة الإيجابية في الحفاظ على البيئة.

وأكد القائمون على التنظيم أن هذه الفعاليات تأتي ضمن خطة متكاملة لدعم أسبوع الاستدامة البيئية بدمياط، وإبراز دور المؤسسات السياحية والثقافية في نشر الوعي البيئي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو مستقبل أخضر وآمنط للأجيال القادمة.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أیمن الشهابي محافظ دمیاط، واشراف المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، ومتابعة ميدانية من السيد اللواء محمد رأفت همام السكرتير العام.