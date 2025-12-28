قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الإسكان: النمو العمراني العشوائي أدى لخسارة كبيرة في الأراضي الزراعية
شروط لن يستجاب الدعاء إلا بها.. تعرف عليها واغتنمها
بـ 57 جنيها.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف مفاجأة في الأسعار الفترة المقبلة
توتر وخلافات.. إعلام أمريكي يتوقع لقاء صعبا بين نتنياهو وترامب
وليد الركراكي قبل مواجهة زامبيا: حكيمي لا يقل عن صلاح ودياز دوره مهم
ليلة في حب النبراوي.. إشادة كبيرة بجهود النبراوي من نجوم الفن والمجتمع
شريف الشربيني: الرئيس السيسي يولي ملف الإسكان أهمية خاصة بملف الإسكان الاجتماعي
رحل صاحب الرؤية الصادقة.. باسم سمرة ينعي داوود عبد السيد
محمود عاشور حكمًا للـ «VAR» بمواجهة مالي وجزر القمر في كأس أمم أفريقيا
دخل مرماه 27 هدفا.. إحصائية صادمة للأهلي خلال الموسم الحالي
لبحث التطورات في المنطقة وإفريقيا.. اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المغربي
ضبط متهم بارتكاب أفعال خادشة للحياء في أسيوط
ورش عمل تفاعلية للأطفال للتعريف بأهداف أسبوع الاستدامة بدمياط

محافظة دمياط
محافظة دمياط
زينب الزغبي

 تنظم الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بدمياط بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بدمياط ورش العمل التفاعلية للأطفال، وذلك للتعريف بـ أسبوع الاستدامة البيئية بدمياط وأهدافه.

وتتناول  الورش بأسلوب مبسّط ومبتكر أهمية الحفاظ على البيئة الخضراء، وترشيد استهلاك المياه، ودور الفرد في حماية البيئه و بما يسهم في بناء جيل واعٍ بقضايا البيئة وقادر على المشاركة الإيجابية في الحفاظ على البيئة.

وأكد القائمون على التنظيم أن هذه الفعاليات تأتي ضمن خطة متكاملة لدعم أسبوع الاستدامة البيئية بدمياط، وإبراز دور المؤسسات السياحية والثقافية في نشر الوعي البيئي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو مستقبل أخضر وآمنط للأجيال القادمة.

يأتى ذلك تحت رعاية  الدكتور أیمن الشهابي محافظ دمیاط، واشراف المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، ومتابعة ميدانية من السيد اللواء محمد رأفت همام السكرتير  العام.

دمياط محافظ دمياط أيمن الشهابي الاستدامه

هل يجوز صلاة الرجل بالمنزل دائما ودون عذر؟

هل يجوز صلاة الرجل في المنزل دائما ودون عذر؟.. الإفتاء تجيب

منتخب مصر

موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

محمد صلاح

المنسق الإعلامي لمنتخب مصر: هوجو بروس «بيهرج وبيداري» على الهزيمة بالحديث عن «صلاح»

طارق النبراوي نقيب المهندسين

الأسرة أم المنصب الجديد السبب .. ليلة خروج نقيب المهندسين الآمن من النقابة

طقس اليوم

طقس اليوم .. شبورة كثيفة وأمطار تضرب هذه المناطق

اتحاد الكرة

جلطة في المخ.. حارس منتخب مصر السابق في العناية المركزة

مشغولات ذهبية

عقب صعوده.. مفاجأة جديدة في سعر الذهب بمصر اليوم

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية| تفاصيل

صرخات التعذيب تنتهي بهروب جماعي من مصحة إدمان في المريوطية.. تفاصيل

ام جى جي 50 بلس موديل 2026

مواصفات وسعر ام جى جي 50 بلس 2026 فى مصر .. صور

فحوصات أساسية للسيارات خلال الشتاء

لقيادة آمنة.. فحوصات أساسية للسيارات خلال الشتاء

أخبار السيارات

أخبار السيارات| 7 خطوات لحماية إطارات السيارة من التلف.. نيسان تقدم أريا 2026 وهذه أسعارها عالميًا

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاي أخضر

خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر
خلى بشرتك مثل الزجاج.. بـ باكت شاى أخضر

بجامة بارتى.. خالد عليش وزوجته يحتفلان بـ كريسماس | صور

خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته

لحظة صمت معبرة.. الفنان أحمد كمال يودع المخرج الراحل داوود عبد السيد

أحمد كمال
أحمد كمال
أحمد كمال

عسل البردقوش.. كنز غذائي يعالج أمراضًا عديدة

عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة
عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة
عسل البردقوش..كنز غذائي يعالج أمراض عديدة

ارتباط شريف سلامة ونيللى كريم ؟

هل ارتبط شريف سلامة بـ نيللي كريم بعد انفصاله عن داليا مصطفى؟

منة فضالي

الحجاب قد ينهي مشواري الفني.. اعترافات جريئة من منة فضالي

هروب جماعي من مصحة علاج الإدمان بالمريوطية

بعد واقعة مصحة المريوطية| خبير قانوني: الحبس وجوبي على مصحات الإدمان المخالفة لحماية المرضى

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: مصر القديمة وسياستها الخارجية

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

