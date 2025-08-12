قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة 32 شخصا.. محافظة أسيوط تشهد حادثا مروعا بعد تصادم أتوبيس.. وتعليمات عاجلة من المحافظ
12 نصيحة للطلاب المقبلين على امتحانات الدور الثاني 2025 للثانوية العامة
الإعدام لشخصين والمؤبد لشقيقتهما في قضية ثأر بأسيوط
مفتي الجمهورية: ارحموا أهل غزة والتاريخ سيُخلد موقف مصر من القضية الفلسطينية
رئيس العربية للتصنيع: تجديد ثقة القيادة السياسية وسام فخر يضاعف مسؤوليتنا تجاه وطننا
متاحة الآن | سكن لكل المصريين 7 فرص جديدة وتعديلات في المشروعات .. اعرف التفاصيل
مدبولي: تعاون مصري أردني لمواجهة تحديات القضية الفلسطينية
قمة مصرية – أوغندية في القاهرة.. شراكة أوسع وآفاق تعاون جديدة
تموين القاهرة: الأوكازيون ليس إجباريا.. ولا نتدخل في نسب الخصم
بعد إعلان بدء التقديم في أكتوبر.. المستفيدون من الوحدات البديلة للإيجار القديم
طب بالمرحلة الثالثة.. مفاجأة بتنسيق الشعبة العلمية نظام قديم
المفتي: غزة مرآة لنبض الفقه.. والذكاء الاصطناعي تحول لأداة قمع بيد الاحتلال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

تموين القاهرة: الأوكازيون ليس إجباريا.. ولا نتدخل في نسب الخصم

الأوكازيون
الأوكازيون
البهى عمرو

أكد أحمد أبو الفضل وكيل مديرية تموين القاهرة لشؤون الرقابة والتجارة، أنَّ موسم الأوكازيون يمثل فرصة حقيقية لكل من المستهلكين والتجار، لما يقدمه من مزايا تسويقية واقتصادية.

وأشار إلى أن الدخول فيه اختياري، ولكن بشروط وضوابط تضمن الشفافية والمصداقية.

و أوضح أبو الفضل، خلال لقائه في برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الأوكازيون يعود بالنفع على الطرفين، قائلاً: «المستهلك يلاقي أسعار مخفضة عن الأسعار قبل الأوكازيون، أما التاجر فيستفيد بزيادة معدل رأس ماله من خلال بيع كميات أكبر من البضاعة، وبالتالي التخلص من المخزون القديم وإفساح المجال لبضائع الموسم الجديد مثل الخريف والشتاء».

وأشار وكيل التموين إلى أنَّ المشاركة في الأوكازيون اختيارية تمامًا، مضيفًا: «من حق التاجر إنه يختار دخول الأوكازيون من عدمه، ووزارة التموين لا تتدخل لا من قريب ولا من بعيد في النسب التي يحددها، لأن النسب يحددها التاجر على حسب حجم تجارته وربحه».

ورغم أن تحديد نسبة الخصم اختياري، إلا أن «أبو الفضل» شدد على ضرورة التزام التاجر ببعض الإجراءات في حال مشاركته، موضحًا: «إذا قررت الدخول في الأوكازيون ووضعت نسبة خصم، فأنت مُلزم بوجود سعرين على كل قطعة؛ السعر القديم مشطوب، والجديد ظاهر، وكمان لازم تحتفظ ببونات بيع من الشهر السابق، علشان نقدر نتحقق من صحة الخصم وما إذا كانت النسبة حقيقية أو وهمية، وإلا هتتعرض للعقوبة».

تموين القاهرة الأوكازيون إكسترا نيوز وكيل التموين

الصين تطلق أول مستشفى افتراضي يعمل بالكامل بالذكاء الاصطناعي ..ماذا عن مصير الكوادر البشرية؟

بـ بيضة واحدة.. طريقة عمل كوكيز الشكولاتة

طريقة تحضير سمك السلمون المشوي مع التتبيلة اللذيذة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجزر؟

