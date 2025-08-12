تموين القاهرة: الأوكازيون ليس إجباريا.. ولا نتدخل في نسب الخصم

أكد أحمد أبو الفضل وكيل مديرية تموين القاهرة لشؤون الرقابة والتجارة، أنَّ موسم الأوكازيون يمثل فرصة حقيقية لكل من المستهلكين والتجار، لما يقدمه من مزايا تسويقية واقتصادية.

وأشار إلى أن الدخول فيه اختياري، ولكن بشروط وضوابط تضمن الشفافية والمصداقية.

و أوضح أبو الفضل، خلال لقائه في برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الأوكازيون يعود بالنفع على الطرفين، قائلاً: «المستهلك يلاقي أسعار مخفضة عن الأسعار قبل الأوكازيون، أما التاجر فيستفيد بزيادة معدل رأس ماله من خلال بيع كميات أكبر من البضاعة، وبالتالي التخلص من المخزون القديم وإفساح المجال لبضائع الموسم الجديد مثل الخريف والشتاء».

وأشار وكيل التموين إلى أنَّ المشاركة في الأوكازيون اختيارية تمامًا، مضيفًا: «من حق التاجر إنه يختار دخول الأوكازيون من عدمه، ووزارة التموين لا تتدخل لا من قريب ولا من بعيد في النسب التي يحددها، لأن النسب يحددها التاجر على حسب حجم تجارته وربحه».

ورغم أن تحديد نسبة الخصم اختياري، إلا أن «أبو الفضل» شدد على ضرورة التزام التاجر ببعض الإجراءات في حال مشاركته، موضحًا: «إذا قررت الدخول في الأوكازيون ووضعت نسبة خصم، فأنت مُلزم بوجود سعرين على كل قطعة؛ السعر القديم مشطوب، والجديد ظاهر، وكمان لازم تحتفظ ببونات بيع من الشهر السابق، علشان نقدر نتحقق من صحة الخصم وما إذا كانت النسبة حقيقية أو وهمية، وإلا هتتعرض للعقوبة».