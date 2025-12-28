القوات الروسية تحرر 5 بلدات في مقاطعة زابوروجيه وجمهورية دونيتسك الشعبية

أكدت وزارة الدفاع الروسية، تحرير القوات التابعة لها، بلدة غولياي-بولي في مقاطعة زابوروجيه، إضافة لبلدات دميتروف ورودينسكويه وأرتيوموفكا وفولنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية.



وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنك الروسية، اليوم /الأحد/ - "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 185 جندياً، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وأربع سيارات، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز M198 عيار 155 ملم، على هذا المحور."



وأضافت الوزارة في البيان: "حررت مجموعة قوات "المركز" بلدات دميتروف ورودينسكويه وأرتيوموفكا وفولنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، إثر عمليات حاسمة".



وأضاف البيان أن العدو خسر أكثر من 500 جندي، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وشاحنة صغيرة، ومحطة استطلاع لاسلكية إلكترونية، على هذا المحور.



وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر بلغت 140 جندياً و12 سيارة، في منطقة مسؤولية قوات الشمال".



وأردفت الوزارة في البيان: "إجمالاً، بلغت خسائر العدو في منطقة مسؤولية مجموعة قوات الغرب، أكثر من 200 جندي، ودبابة، وناقلتي جند مدرعتين من طراز إم 113 أمريكيتي الصنع، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، و10 شاحنات صغيرة، كما تم تدمير خمسة مستودعات ذخيرة".



وعلى محور كوبيانسك، وخلال 24 ساعة، صدّت وحدات من الجيش السادس هجومين شنّتهما وحدات من اللواء 92 الهجومي واللواء 14 الميكانيكي التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية قرب بلدتي بودولي ونيشفولودوفكا في مقاطعة خاركوف، وكان الهدف منهما الوصول إلى مدينة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، وتم تحييد ما يصل إلى 15 مسلحًا ودبابة من طراز "تي- 64".



ويستعد مشغلو الطائرات المسيرة لمجموعة قوات ستنتر (المركز) لإطلاق طائرة بدون طيار أورلان-30 في اتجاه أفدييفكا، بمنطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2025 .



كما أوضحت وزارة الدفاع، أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت خسائر تصل إلى 155 من أفراد الخدمة، وثلاث ناقلات جند مدرعة من طراز "إم 113" أمريكية الصنع، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و13 سيارة، ومستودع ذخيرة.



وأردفت وزارة الدفاع الروسية في البيان: "تم تحييد أكثر من 60 جندياً أوكرانياً، ومركبة قتالية مدرعة، وسبع سيارات، ومحطة حرب إلكترونية، ومستودعين للإمدادات".



واستهدف سلاح الجو والطائرات الهجومية دون طيار، والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية منشآت طاقة تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني، ومرافق إنتاج مكونات محركات الصواريخ، ومرافق تجميع وإطلاق طائرات هجومية دون طيار بعيدة المدى، بالإضافة إلى مواقع انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية ومرتزقة أجانب في 148 منطقة.



وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي قنبلة موجهة و370 طائرة دون طيار.

