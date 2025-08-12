وزير الاتصالات: أركان الفتوى الرشيدة لا تكتمل دون تلاقي التكنولوجيا

قال وزير الاتصالات عمرو طلعت، إن عصر الذكاء الاصطناعي صارت فيه المعرفة أقرب من الأنفاس، متابعا: لا تعارض بين الدين والعلم، فالدين صديق للعلم ويدعم البحث في أسرار الكون الحقائق الثابتة.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي العاشر للإفتاء، تحت عنوان "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي"، أن أركان الفتوى الرشيدة لا تكتمل دون تلاقي البصيرة الشرعية والرؤية الاستراتيجية واليقظة التكنولوجية، متابعا: نحن نؤمن بأن التأمين الرقمي للمؤسسات الإفتائية هو السبيل لصناعة المفتي الذي يجمع بين نور الوعي وضوء التكنولوجيا.

واسترسل: مواكبة العصر حياة والجمود على القديم يؤدي إلى الهلاك.