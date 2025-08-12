انطلاق مؤتمر صناعة المفتي الرشيد

شَهدَ المستشار محمد الشناوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية، صباح اليوم الثلاثاء فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر “صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي”ورافقه المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

حيث يأتي المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، ومشاركة وفود الدول العربية والإسلامية، بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم.

كما أكد د.نظير محمد عيَّاد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم أنَّ مصر ما زالت تؤدي واجبها التاريخيَّ تجاه القضية الفلسطينية بوَعْيٍ وشرف، على الرغم من الهجمة الشرسة التي تستهدف دَورها، مشيرًا إلى أن القيادة المصرية رفضت بكلِّ وضوح محاولات تهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم، وتمسَّكت بحقوقهم الثابتة في وجه الابتزاز السياسي، في موقف سيخلِّده التاريخ بمِداد الشرف والكرامة.

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح المؤتمر العالمي العاشر للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء، الذي يُعقد هذا العام تحت عنوان: «صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي».

ورحَّب مفتي الجمهورية بالضيوف من مختلف دول العالم، مُعبِّرًا عن اعتزازه الكبير بالرعاية الكريمة التي يُوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الحدث العِلمي المتميز، مؤكدًا أنَّ الرعاية تمثل دعمًا مستمرًّا من القيادة السياسية لمسيرة الإفتاء الرشيد، وتهيئة بيئة علمية متقدمة تُعِدُّ جِيلًا جديدًا من المُفْتينَ القادرين على مواكبةِ التحولات الرَّقْمية وتِقنيات الذكاء الاصطناعي.

