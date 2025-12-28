اللي هيكسب مصر .. الغندور يشيد بـ أداء تريزيجيه أمام جنوب أفريقيا

أشاد الإعلامي خالد الغندور بـ اللاعب محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر.
محمود تريزيجيه
وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"المحترم اللي هيكسب مصر ان شاء الله في المباريات القادمة".
وكشف الإعلامي أحمد حسن تصريحات محمود تريزيجيه نجم منتخب مصر قبل مواجهه انجولا.
وقال تريزيجيه في تصريحات اذاعيه :" فريق انجولا منتخب قوي ونلعب للفوز في أي مباراة بدأنا الاستعداد لمباراة انجولا عقب انتهاء لقاء جنوب أفريقيا مباشرة ".
وتابع:" نلعب للفوز في اي مباراة نخوضها نمتلك لاعبين كبار دائما ".
وأكمل :"تحت أمر الجهاز الفني بقيادة حسام حسن في اللعب في أي مركز وجاهز في اي وقت ".
-وأضاف :"تواجدنا في المغرب لهدف واحد وهو تحقيق الفوز و البطولة ، ورفع اسم بلدنا عاليًا".
واستطرد:" حسام حسن مثل أعلي لكل لاعبي منتخب مصر ، وهو اسطورة مصرية كبيرة ، ويمتلك فنيات عالية وروح و اصرار كبيرة ".
وأختتم :"وجود مدرب بحجم و اسم حسام حسن و إبراهيم حسن مكسب و يمنحك قوة في حديثه معنا خاصة أنهما قدوة و حصلا علي العديد من الألقاب مع المنتخب".