اقتصاد

تفاصيل خدمات البلوكتشين بمنظومة ACI جوًا

وزير المالية
وزير المالية
محمد يحيي

ينشر موقع صدي الاخباري تفاصيل تطبيق منظومة التسجيل المسبق للإفراج عن الرسائل الجمركية والشحنات ACIP  المخطط تفعيلها اعتبارا من  الخميس المقبل على مستوي الموانئ الجوية والمطارات.

تأتي التحركات وفقا لتوجيهات وزارة المالية إلى مصلحة الجمارك المصرية بغرض تقليص زمن الإفراج الجمركي على الشحنات والرسائل الجمركية بما يعزز جذب ودعم الاستثمارات المحلية و الدولية ويوطن الصناعات المصرية وتقوية الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والمحلية.

وتستكمل "صدي البلد" علميات نشر استفسارات المستثمرين ورجال الأعمال والمصدرين بشأن تفعيل منظومة ACI  المستهدف تفعيلها خلال الأيام القلائل المقبلة.

• ما دور تكنولوجيا البلوك تشين في النظام؟

تُستخدم لتأمين نقل البيانات والمستندات بين الأطراف دون وسيط، حيث تُخزّن المعلومات في سلاسل بيانات مشفّرة يصعب تعديلها أو اختراقها.

•  من الجهة المزودة لخدمة البلوك تشين؟

تتولى شركة «كارجو إكس» تقديم الخدمة من خلال نظام Blockchain Documentation Transaction System (BDTS)

•   ما أبرز مزايا استخدام البلوك تشين؟

- الأمان الكامل للمستندات

- الشفافية وسهولة التتبع

- تقليل الحاجة للتعامل الورقي

- الحد من التزوير والاحتيال

•  ما أبرز التوصيات لمجتمع الأعمال قبل التطبيق الإلزامي؟

- البدء الفوري في التسجيل على المنصات

- تجهيز وحدات التوقيع الإلكتروني

- تدريب العاملين على النظام

- متابعة تحديثات مصلحة الجمارك ومنصة نافذة

- الاحتفاظ بنسخ إلكترونية منظمة من جميع المستندات

•  أين يمكن الحصول على الدعم الفني؟

من خلال مركز دعم منصة «نافذة» أو الخط الساخن لمصلحة الجمارك، كما يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني الرسمي للمنصة.

•   هل يتطلب النظام تكاليف إضافية على المستوردين؟

لا توجد رسوم جديدة مباشرة، بل إن النظام يسهم في تقليل التكاليف الكلية للإفراج الجمركي.

•  هل يمكن الاستغناء عن المستخلص الجمركي في النظام الجديد؟

لا، ما زال دور المستخلص قائمًا، لكنه يعمل إلكترونيًا ضمن منظومة موحدة تضمن سرعة ودقة الإجراءات.

•   ما دور الناقل أو وكيل الشحن في المنظومة؟

- إرسال قائمة الشحن الإلكترونية (المانيفست) إلى الجمارك عبر «نافذة»

- تضمين رقم ACID في المانيفست.

- إصدار اذن التسليم الإلكتروني.

•  ما العقوبة في حالة عدم تضمين رقم ACID في المستندات؟

يتم إعادة الشحنة على نفقة الناقل دون تفريغها أو إنهاء إجراءاتها الجمركية.

•   ما الرسالة الأساسية التي يوجّهها النظام لمجتمع الأعمال؟

إن التحول الرقمي في الجمارك هو طريق لتيسير التجارة، وضمان الشفافية، وتسريع الإفراج، وتقديم تجربة أكثر كفاءة وأمانًا لكل الأطراف.

•  ما رقم 46 الجمركي؟

هو رقم البيان الجمركي  بعد استكمال كل الإجراءات البنكية .

•  هل يمكن رفع مستند جديد بعد نموذج 46؟

نعم، فقط إذا طلبه الجمرك رسميًا.

•   ما الحالات المستثناة من التسجيل المسبق؟

-  الطرود البريدية التي تقل عن 50 كيلوجرامًا

-  الجثامين

-  الآثار المعادة للبلاد

-  الترانزيت المباشر (لا يدخل البلاد فعليًا)

ـ ما يرد للاستعمال الشخصي ويتم شحنه بمعرفة صاحب الشأن داخل صالات السفر في الخارج عن طريق شركات الطيران نظراً للزيادة على الوزن المسموح به.

•  هل التسجيل المسبق عبر ACI مطلوب في حالة الشحن السريع؟

نعم، ما لم تنطبق شروط الإعفاء (أقل من 50 كيلوجرامًا)

•  ما الإجراء إذا تبين أن الطرد تجاوز الوزن المسموح به؟

يتم التعامل معه كشحنة تجارية تخضع لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات .

